Giroud verso il rinnovo: a breve l’incontro decisivo, i dettagli

Arrivano buone notizie da Sky Sport. Il rinnovo del rossonero è ormai ad un passo. Fissato l’incontro definitivo per l’accordo…

Il Milan sta faticando parecchio nell’ultimo periodo, è innegabile. La squadra di Stefano Pioli non gira più come un tempo e i risultati parlano chiarissimo. Una crisi nera, dal quale il Diavolo fatica a rialzarsi. Anche i migliori del gruppo non riescono più ad esprimersi al meglio. Theo Hernandez e Rafael Leao sono indubbiante gli esempi eclatanti. Ormai da settimane è caccia al responsabile del periodo disastroso. Cosa ha innescato la miccia?

C’è chi punta il dito sull’allenatore, chi sulla dirigenza rossonera per il mercato deludente, chi sui giocatori stessi. La cosa certa è che c’è l’assoluto bisogno di rialzarsi per non incappare in guai peggiori. La qualificazione alla Champions League è al momento a rischio. Il Milan è crollato al sesto posto in classifica, e buttare una stagione all’aria equivarrebbe a un disastro. Bisogna ritrovare certezze in sé stessi, nei propri mezzi. I migliori devono avere la forza di caricarsi sulle spalle la squadra e riportarla a splendere.

Uno di questi è sicuramente Olivier Giroud, che per esperienza, leadership e motivazione può dare una grossa mano. L’attaccante rossonero potrà farlo ancora meglio dopo aver rinnovato il suo contratto. Le ultime novità parlano di un accordo vicinissimo.

Giroud, ci siamo quasi: fissata la data

Olivier Giroud ha mostrato un attaccamento fantastico alla maglia rossonera. Sin da subito, il francese ha instaurato un gran rapporto con l’ambiente milanista, diventando uomo simbolo delle Scudetto con le reti pesantissime segnate lo scorso anno. Il Milan, a sua volta, gli ha donato una seconda giovinezza. La stagione attuale Oli l’ha cominciata splendidamente. Gol su gol e una partecipazione al Mondiale da protagonista.

E’ riconoscente al Diavolo e a tutti i suoi tifosi, e non ha la minima intenzione di lasciare Milano adesso. Anzi. Giroud è assolutamente convinto di far parte di questo progetto e di voler aiutare la squadra a rialzarsi quanto prima. Sta dimostrando di essere un grande uomo prima di un grande calciatore. La squadra non si abbandona nei momenti difficili, e lui lo sa bene. Per questo è pronto a rinnovare il suo contratto.

Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, questa settimana sarà quella decisiva. Tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, Maldini e Massara incontreranno gli agenti di Giroud a Casa Milan per sancire l’accordo e definire ogni dettaglio. Sappiamo bene che si tratta di un prolungamento di un anno. Da capire se con un piccolo aumento d’ingaggio o meno.

Giroud, solo il Milan: quell’offerta rifiutata a gennaio

Che Olivier Giroud avesse la salda intenzione di rinnovare col Milan lo si era capito già a gennaio. L’Everton gli aveva infatti messo sul piatto un ricchissimo contratto biennale. Si parlava di un ingaggio stagionale di circa 8 milioni di euro. La risposta dell’attaccante è stato un no secco, come anche quella del Milan. Il club inglese avrebbe voluto acquistare il bomber per risollevare la pessima situazione in cui si trova in Premier League. Ma Oli non ha dato peso ai soldi, dando la priorità al suo Milan, lo stesso che lo ha riportato in alto. Adesso c’è da risalire insieme, di nuovo!