Infortunio in casa Tottenham: out due mesi, salta il Milan

Conte perde un titolare in vista di Milan-Tottenham e dei successivi impegni degli Spurs: un’assenza che può pesare.

Venerdì sera il Milan proverà a tornare alla vittoria contro il Torino, poi sempre a San Siro riceverà il Tottenham martedì 14 febbraio. L’andata degli ottavi di finale di Champions League è un appuntamento molto importante.

Stefano Pioli non potrà contare su tutti gli effettivi, tra infortuni e qualche nome rimasto fuori dalla lista UEFA. Sicuramente mancherà Mike Maignan, ormai assente da mesi. Si spera che possa essere presente almeno l’8 marzo, quando ci sarà il ritorno a Londra.

Il mister auspica di avere Fikayo Tomori e Ismael Bennacer, che recentemente hanno avuto dei problemi fisici e che sono in via di guarigione. Da capire se ci saranno già venerdì col Torino. Domani previsti nuovi esami, ne sapremo di più.

Verso Milan-Tottenham: Antonio Conte senza Lloris

Ma anche Antonio Conte non può essere completamente felice della situazione della sua squadra a livello di assenze. Infatti, poco fa è trapelata la notizia dell’infortunio serio di Hugo Lloris.

Exclusive – Hugo Lloris to miss 6-8 weeks and suffering knee injury in Tottenham’s victory over Manchester City – story with @JPercyTelegraph to follow #thfc — Matt Law (@Matt_Law_DT) February 8, 2023

Il portiere francese sarà fuori per 6-8 settimane a causa di un problema a un ginocchio accusato nell’ultima partita di Premier League vinta contro il Manchester City. Lloris non potrà giocare per oltre un mese e lo stop potrebbe arrivare quasi a due.

Tra i pali della porta del Tottenham dovrebbe giocare Fraser Forster, 34enne inglese arrivato a parametro zero nel calciomercato estivo 2022. 4 presenze e 4 gol subiti in questa stagione. Ha già affrontato il Milan in Champions League quando militava nel Celtic Glasgow. Era la fase a gironi dell’edizione 2013/2014: la squadra scozzese fu sconfitta 2-0 a San Siro e 3-0 in casa.