Investcorp-Milan, 300 milioni nel mercato? Non era possibile: l’analisi

Investcorp avrebbe investito tanti soldi nel calciomercato del Milan? Ci sono non pochi dubbi dopo l’annuncio di Villani.

Nei giorni scorsi hanno fatto un po’ discutere le dichiarazioni di Carmine Villani, amministratore delegato di MFO Partners. Tale piattaforma di investimento collaborava con Investcorp nell’operazione che avrebbe dovuto portare all’acquisizione del Milan, poi saltata a favore di RedBird Capital Partners.

Villani al quotidiano La Repubblica ha dichiarato: “La nostra cordata si era impegnata sia ad acquisire tutte le quote di maggioranza del Milan sia a garantire il successivo investimento sul mercato di 300-400 milioni di euro, per riportare la squadra subito al livello più alto d’Europa“.

Leggendo tale cifra, ci sono stati tifosi che hanno rimpianto la scelta di Elliott Management Corporation di vendere il club rossonero a RedBird invece che a Investcorp. Il fatto che la nuova proprietà non abbia fatto alcun investimento nel mercato di gennaio, nonostante la situazione complicata della squadra, ha fatto arrabbiare non pochi milanisti.

Investcorp non poteva spendere 300 milioni nel Milan

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno potuto contare su un budget di circa 50 milioni per le due sessioni di calciomercato. Tra entrate e uscite, il Milan è il club di Serie A che ha speso maggiormente in questa stagione. Il saldo, stando ai dati di Transfermarkt, è di -35,62 milioni. Da considerare poi anche i rinnovi contrattuali, che ovviamente comportano un aumento del monte stipendi.

Con Investcorp ci sarebbero stati maggiori investimenti? Il Corriere dello Sport, a firma Alessandro F. Giudice, spiega che quello guidato da Mohammed Al Ardhi è un fondo di investimento che opera con le stesse logiche finanziarie di Elliott e RedBird. Non è un fondo sovrano con risorse quasi illimitate.

In ogni caso, non sarebbe stato possibile spendere 300 milioni nel mercato perché sarebbero esplosi i costi del bilancio del Milan. La struttura dei ricavi (circa 300 milioni) non avrebbe potuto supportare una mole di investimento così elevata. Sarebbero sorti nuovi problemi legati al Fair Play Finanziario, con annesse conseguenze in termini di sanzioni.

Milan, cosa fare per investire di più nel mercato

Il Milan per poter disporre di maggiori risorse nel breve periodo deve provare ad aumentare ancora di più i ricavi commerciali, già in crescita in questi anni, e anche quelli derivanti da player trading. Quest’ultima voce è una nota dolente per la dirigenza rossonera, che ha perso giocatori di valore a parametro zero e poteva invece ricavarci un buon gruzzoletto di soldi.

Un calciatore che potrebbe consentire di registrare un grande incasso è Rafael Leao, che in caso di mancato rinnovo verrà inevitabilmente ceduto. Chiaramente, un altro fattore che farebbe decollare il fatturato è il nuovo stadio, però per questo bisognerà attendere ancora diversi anni.