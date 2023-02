IZ back: la carica di Ibrahimovic sui social (VIDEO)

Zlatan Ibrahimovic è tornato a suonare la carica! Oggi l’allenamento in gruppo che lui ha voluto vantare attraverso un post social!

L’attesa è finita, signori! O almeno si spera, ma i recenti avvenimenti parlano chiaro. Zlatan Ibrahimovic è tornato, il dio rossonero è pronto a riscattare i lunghi tempi di digiuno. Oggi, l’attaccante svedese ha infatti svolto l’intero allenamento in gruppo a Milanello. Una cosa che non accadeva da più di sette mesi. I presagi c’erano già stati la scorsa settimana, quando Zlatan aveva svolto qualche minuto sul campo di allenamento insieme al resto dei compagni.

Oggi è la giornata sì! Lo svedese di Malmoe ha passato tempi bui lontano dal rettangolo verde, ma non ha mai perso la convinzione, la voglia di tornare a giocare un giorno. Ci sono voluti tanti mesi di lavoro e sacrificio per completare la riabilitazione dall’operazione al ginocchio, lo stesso ginocchio che sul finire della scorsa stagione lo ha torturato. Possiamo ricordare il racconto di Ibra sui social dopo lo Scudetto vinto, con le immagini in allegato a documentare il calvario passato al causa del ginocchio malconcio.

Adesso è tutto passato, e Ibrahimovic corre per la prima convocazione in questo periodo nefasto per il suo Milan.

Ibrahimovic, il post social sull’allenamento

Zlatan Ibrahimovic ha messo nel mirino la gara contro il Torino per tornare in campo. Appuntamento a San Siro venerdì sera alle 20.45. Lo svedese conosce bene il periodo attuale della sua squadra, che depressa sta faticando a ritrovare condizione mentale e di rendimento. E tutti sanno bene quanto dio Zlatan può significare per i ragazzi rossoneri. La speranza più grande è che possa emulare quanto fatto nel 2020, una volta tornato a Milanello. E’ dall’arrivo di Ibrahimovic che il Milan ha segnato la sua rinascita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)



Forse, in un momento così delicato, soltanto lui, con la sua leadership, motivazione e quella decantata adrenalina può risollevare le sorti del Diavolo. Come anche lo stesso Stefano Pioli, potrebbe aver bisogno di una scossa da parte dello svedese per ritrovare la rotta. Milan-Torino potrà essere l’occasione giusta per il ritorno in grande stile di Ibra, dinnanzi al suo pubblico. I prossimi giorni ci diranno se continuerà ad allenarsi con costanza insieme ai compagni.

Per lui non si prevede ovviamente un tempo di gioco superiore ai 15-20 minuti. Da capire se Stefano Pioli gli concederà questa prima apparizione della stagione già venerdì sera. Intanto, Zlatan ha cominciato a suonare la carica. Ha voluto avvisare tutti che è tornato, e ha intenzione di rimanere per un bel pezzo. Dopo l’allenamento di oggi non ha tardato a pubblicare un post muto, con il solo tag al club AC Milan. All’interno un video con le sue foto odierne. Uno spettacolo!