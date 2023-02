Milan, colpo a zero: Maldini risolve il problema difesa

Il Milan pronto a mettere le mani su un nuovo giocatore a parametro zero. Un colpo che sistema il reparto difensivo. Ecco di chi si tratta

Non è certo il momento di pensare al calciomercato in casa Milan. I rossoneri sono in profonda crisi e il futuro è tutto da scrivere.

La qualificazione in Champions League che fino a qualche giorno fa sembrava scontata, ora è un obiettivo primario, non facile da raggiungere. E senza i soldi della prestigiosa competizione europea tutto ovviamente può cambiare. Questi sono le ore in cui si criticano le scelte di Stefano Pioli. Il tecnico campione d’Italia è in discussione. I tifosi sono sempre più stanchi ma è difficile immaginare un futuro senza l’allenatore di Parma, blindato da un contratto fino al 30 giugno 2025, a più di 4 milioni di euro netti a stagione.

Ritorno di fiamma

Come dicevamo, non sembra essere il momento migliore per guardare al calciomercato ma per alcuni giocatori bisogna fare in fretta. Chi ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, infatti, può già legarsi ad una nuova squadra e di calciatori interessanti, in giro per l’Europa, ce ne sono diversi.

Il Milan, ad esempio, è da tempo sulle tracce di Evan Ndicka. Il Diavolo ha provato un approccio sia con il calciatore che con l’Eintracht Francoforte la scorsa estate ma senza successo. Il difensore, che il prossimo 20 agosto compirà 24 anni, ha deciso di andare in scadenza per ottenere il massimo dalla sua nuova avventura.

Il profilo giusto ma che concorrenza

Il Milan continua ad avere problemi dietro e il centrale parigino può davvero essere il nome giusto per rafforzare il reparto. Come dicevamo, però, serve fare in fretta. Ndicka piace tanto alle big del calcio europeo.

Negli ultimi si è parlato spesso di Barcellona, molto attento ai giocatori in scadenza, ma il francese interessa anche in Italia. La Juve è desiderosa di ringiovanire il reparto ed è alla ricerca di un giocatore da affiancare a Bremer. Attenzione però anche all’Inter che deve fare i conti con l’addio di Milan Skriniar. Il Milan dunque se vuole cogliere l’occasione Ndicka serve fare in fretta.