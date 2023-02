Milan: riecco Ibra, attesa per Maignan

Le ultime su Zlatan Ibrahimović e Mike Maignan, protagonisti sui giornali sportivi, in edicola stamani. Ecco la situazione

Occhi puntati sui giocatori in infermeria. I giornali sportivi in edicola stamani fanno il punto della situazione in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli ieri è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Milanello per preparare la partita contro il Torino, in programma venerdì sera a San Siro.

Il Milan è chiamato a rialzare la testa per non rischiare di veder sfuggire via il treno Champions League. Serve fare punti per iniziare ad allontanare una crisi che appare davvero infinita. Una mano importantissima potranno darla i giocatori che fin qui sono stati fuori.

Come raccontato nella giornata di ieri, la notizia più bella è il ritorno di Zlatan Ibrahimović. Lo svedese si è allenato per l’intera sessione con il resto del gruppo ed è ipotizzabile un rientro tra i convocati per la partita contro il Torino. L’attaccante potrebbe tornare a sedere in panchina per stare ancora più vicino alla squadra e chissà, giocare magari quei 10-15 minuti per riscaldare San Siro, come solo lui sa fare. La presenza di Ibrahimovic in campo, anche se solo dietro la linea bianca potrebbe essere fondamentale per rianimare il suo Milan.

Attesa rossonera

Sui giornali si parla anche degli altri calciatori, ancora fermi, vale a dire Ismaël Bennacer, Fikayo Tomori e Mike Maignan.

Per il centrocampista e il difensore, come scritto, il via libera definitivo potrebbe arrivare tra giovedì e venerdì. Difficile una loro presenza contro il Torino ma il Tottenham resta un obiettivo concreto. Praticamente impossibile invece la presenza di Mike Maignan.

Maignan vede la luce

Il portiere francese si è sottoposto a nuovi controlli, che hanno dato esito positivo ma non è ancora possibile sapere con certezza il giorno in cui farà il suo ritorno in campo. Bisognerà attendere lunedì per avere un quadro più chiaro-

La Gazzetta dello Sport ipotizza uno slittamento a fine mese, o al massimo ad inizio marzo. Ma come detto, con Maignan bisogna andarci con i piedi di piombo. In questi giorni aumenterà i carichi di lavori e la speranza è che il suo polpaccio possa rispondere bene, poi tutto sarebbe in discesa.