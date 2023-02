Milan-Torino, doppia tegola per Juric: una pesante assenza

Pessime notizie in casa Toro in vista del match contro il Milan di venerdì. Ben due tegole per Ivan Juric. Tutti i dettagli!

Venerdì sera alle ore 20.45, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro per affrontare il Torino. La squadra piemontese rappresenta una vera bestia nera per i rossoneri, almeno in questa stagione. Altri due incontri prima di questo, con un bilancio di due vittorie per i granata, e quindi due sconfitte per la squadra di Pioli. Quella che ha bruciato di più, indubbiamente, è stata l’ottavo di Coppa Italia. Il Milan, nonostante la superiorità numerica, si è fatta battere ai supplementari dal Torino, abbandonando dunque la competizione.

Periodo amaro per il Diavolo, che fatica a riprendersi dopo quel fatidico pareggio in casa contro la Roma, alla seconda partita di campionato del 2023. Venerdì sera potrebbe essere un’occasione buona per segnare il riscatto, ma certamente non sarà semplice, dato che il Torino di Juric rappresenta sempre un avversario molto tosto. Messi bene in campo da un allenatore molto competente, i granata sono riusciti a mettere spesso in difficoltà le big.

Non è un caso che occupano il settimo posto della classifica. Chi si trova subito dopo? Proprio il Milan, caduto al sesto posto. Sono otto i punti che separano granata e rossoneri. E un’altra sconfitta della squadra di Stefano Pioli potrebbe sancire il totale declino. C’è da evitare il peggio, da riconquistare con coraggio la fiducia in sé stessi. Da Milanello oggi è arrivata la splendida notizia del rientro in gruppo di Ibrahimovic. Lo svedese ha svolto l’intero allenamento coi compagni. I prossimi giorni ci diranno se sarà a disposizione di Pioli per la gara di venerdì contro il Torino.

Lavorano invece ancora a parte Bennacer, Tomori e Maignan. La speranza è che questi tre possano recuperare entro la gara di Champions League contro il Tottenham. Quanto al Torino, arrivano delle novità cruciali sulla sua rosa. Niente di buono per Juric!

Torino, si fermano in due: grave perdita a centrocampo

Come informato dal club Torino sul proprio sito ufficiale, Ivan Juric è rimasto orfano di Samuele Ricci e Pietro Pellegri in vista della gara contro il Milan. Questo il comunicato del club granata sull’allenamento odierno e sulla condizione dei suoi infortunati:

Programma personalizzato per Ilic e Radonjic. Alla seduta odierna non ha preso parte Ricci: il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Esami anche per Pellegri: per l’attaccante interessamento miofasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico

Come riportato da Toro Goal, per Samuele Ricci si tratta del secondo infortunio muscolare della stagione. A settembre era infatti incappato in un problema simile che lo aveva tenuto fuori per ben 36 giorni. Anche nel caso attuale è pronosticato più di un mese di stop per il giovane centrocampista. Quanto a Pietro Pellegri: la stagione attuale si sta dimostrando parecchio sfortunata, per uno che gli infortuni li ha sempre sofferti troppo.

Quello odierno è il quinto intoppo fisico della stagione. Da pochissimo aveva recuperato da un infortunio muscolare di 40 giorni. Sia Ricci che Pellegri salteranno con ogni probabilità il Milan venerdì.