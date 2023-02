Milan-Torino, Pioli studia la mossa a sorpresa: le ultime di formazione

Le ultime notizie sulle formazioni di Milan e Torino in vista dell’anticipo di venerdì 10 febbraio. Pioli potrebbe sorprendere tutti i rossoneri.

Il derby di domenica scorsa per il Milan è stato l’ennesimo flop di questa seconda parte di stagione. Un periodo davvero storto, tra risultati negativi, prestazioni insufficienti e tanti infortuni.

Tra i difetti maggiori mostrati dalla squadra di Stefano Pioli, spicca un atteggiamento tattico molto difensivista, quasi una linea a cinque che ha abbassato il baricentro e regalato il dominio del gioco all’Inter.

Per questo motivo il Milan potrebbe cambiare qualcosa in vista del match di venerdì contro il Torino, anticipo della 22.a giornata di Serie A. Arrivano in tal senso importanti aggiornamenti.

Milan, confermata la difesa a tre. Ma Pioli punta su Brahim Diaz

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ed i suoi collaboratori, il Milan è pronto a qualche cambiamento per il match contro il Torino.

Pioli dovrebbe confermare innanzitutto la difesa a tre di partenza. Nonostante contro l’Inter non sia stata una soluzione così brillante, il tecnico vuole compattare la squadra difensivamente in tal senso. Kalulu e Kjaer saranno affiancati da uno tra Gabbia e Thiaw nella linea arretrata, con l’italiano ancora in vantaggio.

Stavolta però il centrocampo non sarà a cinque. Pioli sembra intenzionato a sostituire Messias, insufficiente da mezzala, con Brahim Diaz. Dunque schiererà un 3-4-1-2 più offensivo del precedente 3-5-2 visto nel derby. Lo spagnolo agirà dietro alle punte, in una posizione più avanzata e tra le linee, adatta alle sue qualità. Tonali e Krunic formeranno la cerniera di centrocampo, con Bennacer ancora ai box.

Altra novità è il ritorno di Rafael Leao. Nonostante Pioli abbia parlato del portoghese poco incline a ricoprire il ruolo di seconda punta, e per questo lasciato fuori nel derby, venerdì sera dovrebbe puntare sul 17 milanista come spalla di Giroud. Mentre in panchina si rivedrà presumibilmente (e finalmente) Zlatan Ibrahimovic.

Il probabile undici del Milan contro il Torino

Questo dunque, secondo le prime premesse, lo schieramento che Stefano Pioli adotterà nell’anticipo del venerdì a San Siro contro il Torino di Ivan Juric:

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Tonali, Krunic, T. Hernandez; B. Diaz; Leao, Giroud.