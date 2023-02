ML – Ibrahimovic e Maignan personalizzato a Milanello: le ultime

La redazione di MilanLive.it ha raccolto le ultime novità direttamente da Milanello. Focus sulle condizioni di Ibrahimovic e Maignan…

Il Milan si sta preparando per scendere in campo venerdì sera contro il Torino. Nella 22esima giornata di Serie A, i rossoneri incontreranno ancora una volta i granata, una formazione che ha rappresentato una bestia nera in questa stagione. Due le precedenti sfide, entrambe vinte dal Torino di Ivan Juric. Quella in Coppa Italia la maggiore delusione per il Milan, che in superiorità numerica si è fatto eliminare agli ottavi della competizione.

Venerdì sera servirà una prova di forza a San Siro per riscattare il periodaccio. Ormai da settimane, si spera sempre che la prossima gara sia quella giusta affinché il Milan si rialzi. Sin qui, i risultati sono stati pessimi, ma adesso non si possono più trovare alibi. Il Diavolo è sprofondato al sesto posto della classifica di Serie A. Il rischio della mancata qualificazione alla Champions League va assolutamente evitato. Significherebbe altrimenti buttare all’aria una stagione!

Sono otto i punti che separano il Torino dal Milan. Proprio i granata sono sotto di una posizione ai rossoneri. Ci vuole attenzione, massima cura ai dettagli, per una gara che può significare molto in termini di ripresa. Stefano Pioli, a Milanello, sta cercando di preparare al meglio i suoi ragazzi. E conta in un rientro fondamentale. Le ultime sulle condizioni degli infortunati in casa Milan le ha raccolte la nostra redazione.

Milan, le ultime da Milanello

Ieri era arrivata la fantastica notizia di Ibrahimovic in gruppo. Lo svedese ha svolto tutto l’allenamento insieme al resto dei compagni. Zlatan scalpita, e corre verso un posto nella lista dei convocati per il Torino. Oggi, come appreso da MilanLive.it, il gigante di Malmoe ha svolto un lavoro personalizzato, come da programma. Ciò significa che nel rientro dell’attaccante si sta lavorando con una certa cautela, controllando di giorno in giorno i progressi senza forzare troppo la mano. Un lavoro alternato, che potrà permettere ad Ibra di ritornare sul campo senza affaticarsi.

Per quanto riguarda Mike Maignan, anche lui ha svolto oggi un allenamento personalizzato. Il portierone ha lavorato in palestra. Oggi sono stati aumentati i carichi di lavoro per il francese, che potrebbe tornare disponibile nel giro di una o due settimane. I suoi progressi verranno monitorati giorno per giorno. Ad oggi appare difficile la sua presenza nella gara di Champions League contro il Tottenham. Ma nulla è escluso! E Magic Mike ci ha sempre abituati a sorprese e recuperi lampo.

Certo, l’ultimo infortunio è stato una vera zavorra, difficilissimo da smaltire. Ma tutto fa pensare che ci siamo quasi!

Milan, le condizioni di Bennacer e Tomori

Ovviamente, anche Ismael Bennacer e Fikayo Tomori hanno svolto un allenamento personalizzato. Per il centrocampista e il difensore, alle prese con problemi muscolari, è grande la speranza di poterli recuperare entro il 14 febbraio. Salteranno con tutta probabilità il Torino, è chiaro. Ma per il Tottenham le probabilità rimangono alte.