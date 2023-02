San Siro, i pilastri vibrano. Il Comune: “Nessun rischio” (VIDEO)

Immagini incredibili di un San Siro vibrante. Il video che vi mostriamo dimostra quanto i pilastri dello stadio si muovano durante le partite…

Il dibattito è ancora in corso, ed è pure molto animato. Si o no all’abbattimento di San Siro? Comunque andrà, resta l’assoluta priorità dei club Milan e Inter di munirsi di strutture nuove e di un impianto all’avanguardia. Ne vale del prestigio delle milanesi, che con uno stadio nuovo di zecca possono vedere aumentare in maniera netta i loro guadagni ed innalzarsi al livello dei più grandi club d’Europa.

Peccato che al momento la situazione è in stallo, fortemente legata alle sorti di San Siro. E’ sicuro che lo stadio Giuseppe Meazza avrà vita sino al 2026, anno in cui dovrà ospitare la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Cortina. Cosa accadrà dopo è ancora un incognita enorme. Intanto, Milan e Inter continuano i colloqui con il Comune di Milano. Resta sempre in piedi l’opzione di costruire il nuovo impianto fuori dal capoluogo lombardo, con Sesto San Giovanni candidata principale.

La sensazione è che entro il 2023 si dovrà decidere il da fare. E intanto San Siro e le sue condizioni continuano a preoccupare. E’ indubbio che lo stadio milanese abbia ormai una certa età, ma le immagini che ci arrivano sono davvero stupefacenti, e non in bene!

San Siro, i pilastri vibrano: immagini incredibili

Le immagini che vi mostriamo nel video in basso documentano come ormai San Siro si regga su una struttura troppo “anziana”. Nello specifico, si vede vibrare in maniera netta un pilastro portante, che muovendosi dalla sua sede crea delle crepe. Cosa genera la vibrazione? I tifosi della Curva Nord che saltano tutti insieme durante una partita. Non è il derby recente, sia chiaro. Ma a prescindere di quale partita si tratti è incredibile quanto accada in basso, nelle fondamenta.

Il Comune di Milano conosce bene la problematica delle vibrazioni del Meazza. Se ne sente parlare ormai da un bel pò! Non è un caso che la capienza sia stata ridotta, con il terzo anello che nella stagione 2019-2020 è stato chiuso di 3000 posti. E questo proprio per limitare i disturbi ai pilastri. Nonostante la volontà di creare un nuovo impianto, Milan e Inter continuano comunque ad investire sulla sicurezza di San Siro, nonostante siano soltanto in affitto.

Ma questa è considerata una priorità assoluta data la storicità della struttura. La situazione è comunque monitorata in ogni gara da un sistema di sensori installati dal Politecnico di Milano. I dati che ne seguono vengono poi controllati dalla Commissione di Vigilanza. E nonostante quanto si vede nel video, finora gli indicatori non hanno mai superato le soglie di sicurezza fissati dalla stessa Commissione. In soldoni, non c’è mai stato alcun rischio e pericolo per gli spettatori di San Siro. Ma nonostante tutto, le immagini parlano chiaro!

Possono due club di così tanta importanza vivere di uno stadio così vecchio e in queste condizioni? I 70.000 spettatori che ormai quasi sempre riempiono il Meazza potrebbero presto diventare troppi per una struttura che vibra e non poco.