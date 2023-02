Bakayoko via dal Milan, non è ancora finita: la notizia dalla Turchia riapre tutto

Non è ancora detta l’ultima parola sul futuro di Tiemoué Bakayoko. Il trasferimento del centrocampista rossonero si potrebbe riaprire improvvisamente.

Il Milan sul mercato a gennaio è praticamente rimasto a guardare. Se si escludono alcune operazioni minori, la squadra di Stefano Pioli è fuoriuscita dalla sessione di riparazione praticamente intatta.

L’arrivo del portiere colombiano Devis Vasquez e la partenza in prestito di Marko Lazetic non alterano affatto l’equilibrio ed il valore della rosa, anche perché si tratta di calciatori che non sono considerati primari nelle gerarchie di Pioli.

Un posto per inserire un nuovo innesto si sarebbe potuto creare con l’eventuale partenza di Tiemoué Bakayoko. Ovvero il mediano francese, in prestito dal Chelsea, che al momento non rientra nei piani del Milan e finora ha accumulato solo panchine e tribune.

Turchia, proroga di 10 giorni al mercato: torna in auge Bakayoko

Bakayoko, di proprietà Chelsea ma in prestito al Milan fino a giugno 2023, non gioca praticamente dalla scorsa estate. Un centrocampista di esperienza che però Pioli non ha mai considerato utile alla causa.

La possibilità di vederlo andar via a gennaio sembrava concreta: accordo vicino tra Bakayoko ed il Chelsea per la rescissione di contratto, con automatica fine anticipata del prestito al Milan. E braccia spalancate da parte dell’Adana Demirspor, club turco allenato da Vincenzo Montella pronto ad accoglierlo nelle scorse settimane.

Tutto però si è frenato improvvisamente, con Bakayoko che non ha più raggiunto l’accordo per svincolarsi. In questo modo è rimasto ancora legato sia al Chelsea sia al Milan in prestito. Ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Infatti dalla Turchia, paese sconvolto da un terribile terremoto che ha distrutto interi paesini, arriva una notizia ufficiale. Il mercato invernale è stato prorogato di altri 10 giorni. La sessione per le squadre della Superlig turca si sarebbe dovuto concludere oggi, invece la Federcalcio ha approvato tale proroga fino al 18 febbraio.

Giorni che potrebbero servire all’Adana o ad altre squadre turche di tornare su Bakayoko, giocatore che inizialmente sembrava pronto a volare nel campionato mediorientale. Ora l’opzione, seppur non scontata, potrebbe tornare di moda.

Dove può finire Bakayoko entro il 18 febbraio

Dunque la Turchia avrà il mercato apertissimo ancora per diversi giorni. Bakayoko resta nel mirino dell’Adana Demirspor di Montella, anche se la città di tale club è tra le più colpite dal terremoto delle ultime ore.

La formazione di Montella vanta tra le proprie fila qualche vecchia conoscenza italiana, come lo svizzero Gokhan Inler e il finlandese Bjarnason (ex Sampdoria e Pescara).

Non è da escludere che altri club turchi, come il Besiktas ed il Trabzonspor, possano interessarsi a Bakayoko nelle prossime ore. Di certo la proroga del mercato può rappresentare un assist importante per l’addio al Milan.