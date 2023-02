Calabria, sfogo su Instagram: “Falsità inaccettabili, siamo un gruppo fantastico e ci vogliamo bene” (FOTO)

Il difensore rossonero smentisce le illazioni sui social e conferma l’unità del gruppo rossonero, nonostante il periodo difficile

In casa Milan è un momento abbastanza complicato e la mancanza di risultati contribuisce a non rendere l’ambiente sereno. Ciò nonostante la squadra continua a rimanere unita e vuole uscire dal periodo no.

I rossoneri hanno iniziato malissimo questo 2023, senza vincere nessuna delle sette partite disputate e perdendo anche due derby, e questo ha portato a numerose critiche, da parte dei media e dei tifosi, che si aspettavano molto di più. Oltre alle critiche, che lo stesso mister Stefano Pioli oggi ha definitivo eccessive, ci state però anche illazioni sulla squadra.

Davide Calabria oggi ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, nella quale smentisce queste illazioni e nefandezze da social, confermando invece che il gruppo Milan è ancora saldo e unito, e che tutti remano verso la stessa direzione. Il classe ’96 non ha accettato alcune voci e si è voluto sfogare pubblicamente, negando qualsiasi frattura nello spogliatoio.

Il messaggio social di Calabria

Questo il suo messaggio: “Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo mondo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni e il sottoscritto”.

“Il nostro è un gruppo fantastico, sano, e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo e basta con queste assurde illazioni“.