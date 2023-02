C’è solo il Milan: il super colpo è già deciso

Il giocatore e il Milan sembrano davvero essersi promessi sposi. La situazione in vista dell’estate: Maldini e Massara son pronti a portarlo a Milanello

Il calciomercato in entrata in Italia si è concluso lo scorso 31 gennaio alle ore 20.00 senza sussulti. Il Milan come le altre big della Serie A non hanno messo a segno alcun colpo degno di nota.

I rossoneri hanno chiuso così la sessione mettendo le mani solamente sul giovane Devis Vasquez, non ancora pronto per giocare. In uscita, invece, il 3 febbraio, è stato ufficializzato il trasferimento di Marko Lazetic, agli austriaci dell’Altech, allenati da Klose.

Nulla da fare, invece, per Tiemoué Bakayoko, che come scritto, nei giorni scorsi, ha deciso di rimanere a vestire la maglia del Milan. Il francese ha rifiutato il corteggiamento dell’Adana Demirspor, che ci ha provato con insistenza in più di una circostanza lungo tutto il mese di gennaio. Niente da fare, Bakayoko ha scelto di non muoversi.

Cose turche

Il calciomercato in Turchia, però, è ancora aperto. Lo stop alle trattative arriverà il prossimo 8 febbraio e c’è dunque la possibilità che qualche affare vada in porto.

Questi possono essere i giorni dei saluti di Zaniolo, che può trasferirsi ad Istanbul, per vestire la maglia del Galatasaray. Un’idea che può prendere corpo, però, solo a determinate condizioni. Il giocatore, di fatto, vorrebbe una clausola, che possiamo definire ‘pro Milan’, che gli possa permettere di lasciare la Turchia per raggiungere una big in estate ad una cifra abbordabile. Se il Galatasaray dovesse accettare potrebbe davvero mettere le mani su Zaniolo, anche se verosimilmente solo per qualche mese.

Milan in testa

Dalle decisioni prese a gennaio e per quanto sta succedendo in questi giorni appare evidente che la priorità di Zaniolo sia quella di giocare con il Milan in futuro. Milano è visto come il posto giusto dove rilanciarsi, anche grazie alla totale fiducia da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, che lo stimano parecchio.

Il contratto di Zaniolo con la Roma scade il 30 giugno 2024. Un contratto che non verrà chiaramente rinnovato. L’approdo al Milan dell’italiano sembra davvero solo questione di tempo. Il Diavolo è così pronto a mettere sul piatto quei 15-18 milioni di euro che dovrebbero bastare per concludere l’affare. Andrà capito se con la Roma o con il Galatasaray.