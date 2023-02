Maignan, il parere dell’esperto: “Situazione complicata, sono due infortuni viersi”

L’infortunio di Maignan ha assunto i contorni di un vero giallo. Il portiere è assente da Settembre, l’esperto ne cerca le cause

Continua a fare discutere l’infortunio di Mike Maignan. Il portiere è ormai da tempo fermo ai box per un problema fisico. Il suo rientro in campo, rimandato più volte, è un vero giallo mentre il Milan sta attraversando un momento difficile.

Era lo scorso 22 Settembre quando Mike Maignan si è fermato accusando un problema fisico. Gli esami hanno riscontrato un problema muscolare al polpaccio che sembrava risolvibile nel giro di qualche settimana. Proprio quando sembrava che il rientro in campo fosse ormai alle porte, però, la nuova brutta notizia: il 19 ottobre il giocatore di è fermato di nuovo. Sempre per un problema al polpaccio, anche se non esattamente una ricaduta. Sembrava che potesse rientrare a gennaio, dopo la sosta, ma nel ritiro di Dubai la nuova brutta notizia: il rientro slitta ancora.

Dall’ultima partita sono passati quasi 170 giorni, e il giocatore non è ancora riuscito a tornare in campo. La “data buona” sembra essere quella della gara contro il Tottenham di ritorno, il prossimo 8 marzo (un altro mese di stop, dunque) ma i tifosi continuano a domandarsi come un infortunio di un paio di settimane si sia trasformato in mesi di assenza.

Il runner Lavezzato prova a “risolvere” il giallo Maignan

TvPlay.it ha provato a fare luce sulla vicenda con Fabrizio Lavezzato, runner e ultramaratoneta dal 2004. Per il corridore è difficile parlare delle tempistiche di recupero dell’infortunio di Maignan, sia perché ogni problema fa caso a se, e non si hanno i dettagli esatti relativi alla sua situazione, ma soprattutto perché il suo stop si può dividere in due parti. “Quello che è successo a Maignan è un po’ complicato. Il primo infortunio al gemello del polpaccio era in fase di risoluzione. In seguito da quel che si sa ha avuto un problema al soleo. Non una ricaduta quindi. Il gemello infatti è nella parte alta del polpaccio, mentre il soleo si trova in basso, nella parte che termina con il tendine d’Achille“.

“Quello che è successo a Dubai è un po’ avvolto nel mistero” ha detto. “A dicembre credo sia successo evidentemente qualcosa di importante, dall’altro comprendo il Milan che vuole tutelare il suo patrimonio, e valutare in maniera graduale la ripresa“, ha detto. Il runner si è detto sorpreso che già a Febbraio si parli di rientro a Marzo, e non vi siano accertamenti per gradi.

Probabilmente un infortunio che inizialmente è stato gestito con fretta nella speranza di tornare in tempo per il mondiale e la stagione del Milan. Ci sarebbe insomma stata eccessiva generosità del giocatore nel volere rientrare in campo all’inizio, e questo avrebbe portato anche tutti i problemi venuti a seguire.