Milan, come stanno Bennacer e Tomori: le ultime da Milanello

Le ultime sui calciatori ancora in infermeria. Oggi può arrivare il via libera definitivo. I tifosi del Milan incrociano le dita: il punto della situazione

E’ il giorno della verità. Stefano Pioli incrocia le dita in vista delle prossime partite. Nuovi controlli in programma per spazzare via ogni dubbio.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Ismaël Bennacer e Fikayo Tomori si sottoporranno a nuovi controlli nella giornata di giovedì, proprio alla vigilia della sfida contro il Torino. Il centrocampista algerino si è fermato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo per una lieve lesione muscolare al bicipite femorale sinistro; l’inglese, invece, è out dalla sfida contro la Lazio, match in cui il giocatore ha subito una lesione ai muscoli rotatori dell’anca sinistra.

Vi abbiamo raccontato, che l’obiettivo di entrambi i giocatori era (è) quello di tornare a disposizione per la partita di Champions League contro il Tottenham, in programma il prossimo 14 febbraio a San Siro. In realtà non è stata esclusa del tutto la loro presenza per il match di domani sera contro gli uomini di Juric. Appare, però, complicato che Pioli decida di concedergli spazio senza alcun allenamento negli ultimi giorni.

Bennacer e Tomori, chiaramente, hanno svolto un lavoro differenziato, in attesa di ricevere il via libero definitivo da parte dei medici.

Altri rientri

Il Milan, dunque, incrocia le dita e spera di avere più giocatori possibili a disposizione in questa seconda parte di stagione. Ieri nel frattempo sono arrivate le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimović, che non hanno fatto altro che confermare il suo imminente ritorno in campo.

Ibra c’è

L’attaccante sta finalmente bene, dopo mesi di inattività, ed è desideroso di aiutare i propri compagni. Martedì si è allenato in gruppo, il giorno seguente, invece, ha svolto un lavoro differenziato, come da programma

Se oggi dovesse essere normalmente con il resto della squadra, una convocazione per il Torino sarebbe altamente probabile. Bisogna aspettare ancora un po’, invece, per Mike Maignan. Gli ultimi controlli sono stati positivi. Sta aumentando i carichi di lavoro e lunedì farà nuovi accertamenti, che ci daranno un quadro più chiaro.