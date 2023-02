Pioli ha scelto il suo Milan: la formazione per il Torino

Le ultime sulla formazione che Pioli è pronto a schierare contro il Torino. Pochi cambi rispetto al match perso domenica con l’Inter

E’ giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono chiamati a giocare domani contro il Torino. L’obiettivo chiaramente è rialzare la testa e iniziare ad uscire da una crisi che sembra davvero infinita.

I campioni d’Italia sono reduci dal ko contro l’Inter. Il Diavolo ha perso 1 a 0, riuscendo così ad evitare l’ennesima goleada. E’ stato l’atteggiamento della squadra, basso, e un nuovo modulo, il 3-5-2, a portare il Milan ad invertire la rotta. Il risultato, però, non è arrivato.

L’obiettivo Scudetto è sfumato ormai da tempo ma si è complicata terribilmente anche la corsa per un posto in Champions League. Uno sarà chiaramente del Napoli, in fuga verso lo Scudetto; al secondo posto poi c’è l’Inter, con cinque punti di vantaggio sul Milan. I rossoneri devono fare i conti anche con la Roma, terza a 40, e Lazio e Atalanta, che di punti ne hanno rispettivamente 39 e 38. Serve riprendere la corsa, serve tornare a fare punti immediatamente.

Le scelte di Pioli

Stefano Pioli, come ha dichiarato in conferenza stampa, nel post gara contro l’Inter, ripartirà dalla difesa a tre. In questi giorni la squadra ha soprattutto lavorato sugli automatismi offensivi, che non hanno per nulla funzionato nel derby.

La formazione non dovrebbe essere tanto diversa da quella vista contro i nerazzurri. In attesa del ritorno di Mike Maignan, ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu tra i pali. Dietro, sicuri del posto sono Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Thiaw contro l’Inter ha fatto bene e spera di soffiare il posto a Matteo Gabbia. Il ballottaggio è aperto.

A centrocampo, invece, sembrano esserci meno dubbi, con Sandro Tonali e Rade Krunic certi del posto. Sugli esterni non si tocca Theo Hernandez, anche lui chiamato a rialzare la testa dopo un periodo più che negativo. Sulla destra più Calabria che Saelemaekers.

Riecco Leao

In avanti spazio ad Olivier Giroud supportato da Rafael Leão. Il portoghese, dopo due panchine di fila, dovrebbe riprendersi il posto in attacco. Per l’ultima maglia Brahim Diaz è in vantaggio su Messias ma non si può ancora escludere l’inserimento di Vranckx o Pobega.

Milan (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw (Gabbia); Calabria, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Leao, Giroud, Brahim Diaz.