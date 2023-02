Torino, Juric non si fida del Milan: “Quando sono in difficoltà…”

Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino e non ha nascosto il fatto di temere la squadra di Pioli, nonostante il momento negativo.

Il Milan è reduce da una serie negativa di risultati e tornare alla vittoria è fondamentale. Domani sera a San Siro arriva il Torino, bestia nera dei rossoneri in questa stagione.

La squadra di Ivan Juric ha vinto la partita d’andata in campionato e poi ha eliminato il Diavolo negli Ottavi di Coppa Italia. L’obiettivo è quello di fare il terzo sgambetto. Nella scorsa giornata c’è stata la vittoria contro l’Udinese allo stadio Olimpico e i granata puntano a conquistare un altro risultato positivo a Milano.

Stefano Pioli e i suoi ragazzi sono consapevoli dell’importanza di questo match. Non si può fallire. Martedì ci sarà anche l’andata degli Ottavi di Champions League contro il Tottenham. Arrivarci con una ritrovata vittoria alle spalle sarebbe l’ideale.

Verso Milan-Torino: la conferenza stampa di Juric

Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino: “Mi dispiace non affrontarli al massimo della condizione. Penso che queste squadre quando sono in difficoltà sono anche più pericolose, perché tirano fuori qualcosa in più. Il Milan è un esempio che il calcio è strano. La loro crisi inizia nella partita contro la Roma, che stavano vincendo 2-0 fino a pochi minuti dalla fine e poi hanno preso due gol. Da lì hanno avuto risultati negativi. A volte basta poco per far cambiare le cose. Del Milan mi fa paura tutto, è una grande squadra con due-tre fuoriclasse e gli altri di grandissimo livello. “.

Al mister granata è stato chiesto anche un punto sugli infortunati e ha risposto così sul nuovo arrivato Ivan Ilic, ex Hellas Verona: “Ilic iniziato ad allenarsi, la sua condizione fisica è lontana da quella ideale. Avrà bisogno di tempo per lavorare essere al 100%. Domani viene con noi, non giocherà dall’inizio perché non sta bene fisicamente. Non riesce a tenere un buon ritmo in allenamento. Anche se l’infortunio è andato via, ha bisogno di due-tre settimane di buon lavoro per essere a posto”.

Le scelte di formazione

Si parla poi di centrocampo, con Samuele Ricci infortunato e l’addio di Sasa Lukic (finito al Fulham): “Quando perdi due giocatori come Ricci e Lukic, e hai Ilic non pronto, sei in grande difficoltà. Loro sapevano cosa fare e a centrocampo è fondamentale, avevano raggiunto un lavoro di conoscenza e interpretazione molto alto. Per domani ci dobbiamo inventare qualcosa. Ci stiamo pensando ancora, magari ci saranno sorprese“.

Ivan Vlasic o Yann Karamoh contro il Milan? Juric risponde così: “Valuto partita per partita, guardando anche le caratteristiche degli avversari. Sono molto contento di quello che ha fatto Karamoh, è uno di quelli che non ha mai mollato neppure quando non gli davo grandi occasioni. Nelle ultime due partite ha fatto molto bene, lui è un esempio di giocatore che merita cose buone“.

Il tecnico granata parla dell’impiego di Antonio Sanabria come titolare a San Siro: “Conosciamo bene le sue caratteristiche e quello che ci può dare. È l’unica punta che abbiamo in questo momento. Lui domani sicuramente giocherà domani. So cosa può dare e dove può migliorare“.