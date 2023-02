Nicolò Zaniolo al Galatasaray, le cifre ufficiali dell’affare: tutti i dettagli

Nicolò Zaniolo al Galatasaray è cosa fatta. Ecco quanto ha incassato ufficialmente la Roma dalla cessione del figliol prodigo italiano.

In un mercato noioso e senza squilli, come quello di gennaio 2023, l’unica situazione che ha scaldato le cronache italiane è stata quella legata al trasferimento di Nicolò Zaniolo.

Il giovane attaccante della Roma è divenuto un trend topic nelle ultime settimane. Prima la richiesta di essere ceduto dai giallorossi, poi le tante opzioni dichiarate a mezzo stampa, fino all’epilogo clamoroso.

Zaniolo giocherà in Turchia, dove è volato ieri per firmare con il Galatasaray. Il mercato turco è ancora aperto e dunque la Roma ha potuto accordarsi con più calma con la squadra di Istanbul, visto che il Milan ed altri top club europei sono rimasti in disparte per il 23enne.

Di Marzio svela le cifre reali del trasferimento di Zaniolo

Dunque Zaniolo è già ad Istanbul. Ad ore sarà ufficializzato il suo accordo con il Galatasaray fino al 2027. Una scelta quasi impensabile, visto che l’ex romanista aveva rifiutato a gennaio il Bournemouth in Premier League perché considerato club poco competitivo.

La Roma ha perso un’offerta da 30 milioni cash più bonus con quel rifiuto, ma Zaniolo ha comunque fatto guadagnare in prospettiva un’ottima cifra alla squadra guidata da José Mourinho.

Gianluca Di Marzio ha svelato le cifre reali del trasferimento al Galatasaray. L’affare costerà 16 milioni di euro che i turchi verseranno immediatamente nelle casse di Trigoria. Ai quali si aggiungeranno 13 milioni di bonus, più o meno raggiungibili. A questi vanno addizionati anche una percentuale sulla futura rivendita di Zaniolo e la prelazione per la Roma su due talenti turchi: il centrocampista Akman e l’ala destra Demir.

#Zaniolo al #Galatasaray: all’#ASRoma 16 milioni più 11 di bonus, percentuali varie su futura rivendita e opzione su due talenti del club turco, Demir e Akman — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 8, 2023

Una trattativa da quasi 30 milioni dunque, anche se divisi in parametri piuttosto diversi. Non è ancora noto al momento se sarà inserita una clausola rescissoria all’interno del contratto di Zaniolo o se il Galatasaray riuscirà ad evitarla. Ma da ciò che si è evinto negli scorsi giorni, pare che verrà inserita nell’accordo tra club e calciatore.

Milan, a gennaio offerta troppo bassa per Zaniolo

Il Milan è stato dato per giorni come il club preferito da Zaniolo in prospettiva futura. Inizialmente si era parlato di un assalto immediato di Paolo Maldini, che però si è consumato con un’offerta considerata insufficiente.

I rossoneri hanno messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto condizionato (accesso in Champions League e presenze del giocatore) fissato a 18 milioni più bonus. Troppo poco per la Roma che aveva in quelle stesse ore ricevuto l’offerta del Bournemouth da 30.

Ora il Milan e le altre future pretendenti aspettano di conoscere l’entità della clausola di rescissione, che si dice possa essere attorno i 35 milioni di euro.