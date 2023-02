Zaniolo al Milan, non è finita | Maldini lo ha chiamato: il retroscena

Il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, ufficiale da ieri sera, non sembra precludere un futuro in rossonero per il giovane talento italiano.

La telenovela più appassionante del calciomercato invernale in Italia, ma anche all’estero, si è ufficialmente chiusa ieri sera. Nicolò Zaniolo si è accasato nella sua nuova squadra.

Il talento sbizzarrito della Roma, dopo aver chiesto la cessione nel mese scorso, si è finalmente accordato con il Galatasaray. Il club turco ha convinto il numero 22 ex giallorosso con un’importante proposta contrattuale e con una maglia da titolare fisso per la seconda parte di stagione.

Zaniolo aveva rifiutato il Bournemouth in Inghilterra, scatenando le ire della società Roma. Inizialmente si pensava al ‘no’ come una sorta di assist ad alcuni top club, come il Milan, che a giugno avrebbero potuto ingaggiarlo con più calma. Ma il trasferimento ad Istanbul per ora cambia le cose.

L’indiscrezione di Pedullà: contatto tra Maldini e Zaniolo

I tifosi del Milan ci hanno creduto. Strappare Zaniolo ad una concorrente di alta classifica e soprattutto mettersi in casa un talento, un po’ sopra le righe sì, ma allo stesso tempo molto forte fisicamente e tecnicamente.

Paolo Maldini a gennaio però ha avuto operatività limitata. Il direttore dell’area tecnica del Milan non è riuscito a presentare alla Roma un’offerta soddisfacente o concreta. Ma non è tutto perduto, almeno secondo l’indiscrezione di Alfredo Pedullà.

Il noto cronista ed esperto di calciomercato ha svelato come Maldini abbia chiamato Zaniolo, tramite l’intermezzo dei suoi agenti. Un dialogo specifico, nel quale il dirigente Milan ha fatto intendere come Zaniolo sia un’opzione ancora concreta per la prossima estate, così come per il calciatore ci sarà in futuro una porta aperta in rossonero.

Inoltre Pedullà fa sapere come la clausola rescissoria di Zaniolo nel contratto con il Galatasaray sia stata fissata a 35 milioni di euro. Ma in caso di chiamata del Milan potrebbe anche essere abbassata di qualche milione. Un’agevolazione di cui si riparlerà a luglio 2023.

🚨#Maldini ha telefonato a #Zaniolo prima della sua partenza per #Istanbul. Il #Milan resta un’opzione per luglio. E sulla clausola di 35 milioni ci può essere uno sconto via @AlfredoPedulla — Milan Zone (@theMilanZone_) February 9, 2023

I dettagli del trasferimento di Zaniolo in Turchia

Intanto Zaniolo si tufferà nella sua sorprendente avventura turca. Il classe ’99 verrà presentato a breve, in un clima molto drammatico in Turchia per via del terribile terremoto che ha distrutto intere città lunedì scorso.

Il Galatasaray gli ha presentato un contratto fino a giugno 2027 da circa 3,5 milioni netti a stagione. La Roma ha incassato 16,5 milioni per il cartellino del giocatore, più bonus da 13 milioni (di cui il 50% sicuri) e l’opzione su due talenti giovanissimi del Galatasaray.