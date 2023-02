Bimbo sfida Amadeus a Sanremo: “Forza Milan” | VIDEO

E’ diventata virala la scena che vede un bambino del coro di MrRain protagonista dire “Forza Milan” sul palco di Sanremo. Ecco cosa è successo

Lo scorso anno a febbraio quando il Milan vinceva il derby, grazie ad Olivier Giroud, sul palco del Festival di Sanremo, Sangiovanni si rendeva protagonista di un scherzo ai danni di Amadeus che verrà ricordato per molto tempo, almeno da parte dei sostenitori del Diavolo.

L’ex cantante di Amici, che non ha mai nascosto la sua fede per il Milan, infatti, mise la sciarpa rossonera al collo del presentatore, dopo averlo invitato a chiudere gli occhi. Una scena simpatica, che ha fatto felici i tanti tifosi, che stavano guardano Sanremo. Sangiovanni e il suo gesto divennero così virali.

Forza Milan

Un po’ come sta succedendo in questo ore con uno dei bambini del coro di MrRain. Ieri dopo l’esibizione il conduttore ha distribuito i fiori agli 8 piccoli. Uno di questi ha voluto il microfono per dire “Forza Milan“.

Amadeus, tifosissimo dell’Inter, tanto da chiamare il figlio Jose (per Mourinho), si è così caricato di peso il bambino, portandolo dietro le quinte. Una volta tornato ha detto: “Ecco, ora sono sette”. Una gag, improvvisata, che ha fatto tanto sorridere il pubblico. Allo stesso tempo il bambino, vero cuore rossonero, è diventato idolo dei tifosi del Milan sui social. Non si contano i post dedicati al piccolo del coro.

Social impazziti

Per un istante, dunque, i social si sono colorati di allegria in un momento non certo facile, dove odio e cattiveria sono protagonisti di molti commenti di presunti sostenitori rossoneri. Questi sono, infatti, i giorni in cui i giocatori sono finiti nel mirino, con offese e accuse gravi. Illazioni pesanti, che ieri hanno spinto il capitano, Davide Calabria, una delle vittime, a prendere posizione. La sua storia su Instagram è sta così condivisa da altri suoi compagni, a partire da Alessandro Florenzi, Tommaso Pobega e Rafael Leão.

I social, in questi giorni, chiaramente, non hanno risparmiato nemmeno Stefano Pioli, accusato di non essere riuscito a trovare una soluzione ai problemi mostrati dalla sua squadra, e Paolo Maldini, per un mercato non all’altezza. Non mancano, poi, i dubbi in merito ai tantissimi infortuni e ai tempi di recupero lunghissimi di Mike Maignan. Questi sono davvero giorni difficili per il tifoso del Milan e sui social, dove tutto è enormemente accentuato, si respira un’aria pesante.

Stasera Tonali e compagni scenderanno in campo, contro il Torino di Ivan Juric, e si tornerà a commentare un match di calcio, sperando che si possa finalmente esultare dopo più di un mese da incubo.