“Era più forte di Mbappé”: clamoroso Cassano, elogio all’ex Milan (VIDEO)

Antonio Cassano fa discutere ancora una volta sui social. Il paragone tra l’attaccante, che ha vestito la maglia del Milan, e il francese Kylian Mbappe

Le dichiarazioni di Antonio Cassano fanno sempre discutere. Sui social, in queste ore, è diventato virale un video in cui, l’ex attaccante del Bari paragona Alexandre Pato a Kylian Mbappé.

“Pato era davvero forte, era devastante. Mi ricorda molto Mbappè oggi però il brasiliano aveva più qualità, aveva uno scatto impressionante, come ce l’ha il francese. Calciava di destro e di sinistro, sapeva fare l’uno-due, era forte di testa. Per me Pato quando aveva 20 anni è più forte del Mbappè di oggi. Il rossonero mi piaceva da impazzire, poi gli infortuni lo hanno frenato un pochettino ma era fenomenale“.

Una carriera sfortunata

Come tutti ricorderete, Pato muove i suoi primi passi nell’Internacional di Porto Alegre, prima di essere acquistato dal Milan. I rossoneri credono tanto nella giovane promessa del calcio brasiliano, così da acquistarlo all’età di 17 anni, per 22 milioni di euro. In quel periodo era la cifra più alta per un minorenne.

Nonostante l’acquisto ad agosto, per via delle norme FIFA, il club lombardo ha dovuto aspettare il nuovo anno per vederlo in campo ufficiale e il suo esordio è da brividi. Avviene il 13 gennaio 2008, contro il Napoli, quando realizza anche il suo primo gol. Pato, come racconta Cassano, è davvero forte e sembra avere tutto per esplodere e diventare uno dei giocatori più grandi al mondo ma la sua crescita è rallentata dai continui infortuni. La sfortuna non gli dà pace. Nei 5 anni trascorsi al Milan gioca così 150 partite, segnando 63 gol.

Dopo aver lasciato l’Italia si trasferisce in Brasile, dove gioca dal 2013 al 2016, indossando le maglie di Corinthians e San Paolo. Non fa certo male ma la sua carriera nonostante la giovane età non è quella sperata prima di sbarcare in rossonero.

Torna in Europa, dove gioca pochissime partite, tra il 2016 e il 2017, con Chelsea e Villarreal, prima di trasferirsi in Cina, dove indossa la maglia del Tianjin Tianhai. Nel 2019-2020 ritorna al San Paolo, prima della sua ultima avventura, non proprio fortunata, con l’Orlando City. Oggi a 34 anni è svincolato