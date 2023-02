Highlights Milan Torino, la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Milan-Torino, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato venerdì 10 febbraio a San Siro

Tutto confermato nella formazione del Milan che affronta il Torino per la terza volta in stagione. Pioli cambia nuovamente con schema con un 3-4-1-2 con Leao seconda punta e Diaz a supporto di Giroud.

Il primo tempo conferma tutte le difficoltà attuali del Milan. Ai rossoneri non riesce nulla. La manovra è involuta e non arrivano pericoli per la retroguardia granata. Troppi i lanci lunghi per Giroud, poca l’efficacia nell’impostazione. L’unica occasione se si può definire tale, la crea l’assist filtrante di Hernandez per Leao che manca l’assist decisivo per Giroud libero in area di rigore.

Buona la prima frazione del Torino. Gli uomini di Juric, privi del metronomo Ricci, controllano il possesso palla ma mancano di incisività in avanti contro un Milan che sembra molto timoroso anche in difesa. La conferma ulteriore, in tal senso, arriva dall’incertezza di Kjaer che incespica su un disimpegno e agevola l’inserimento di Sanabria, sul quale Tatarusanu è provvidenziale in uscita.

Senza recupero, Ayroldi manda le due squadre negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0-0 tra i mugugni del pubblico di San Siro che ha assistito a un’altra prestazione del Milan alquanto deludente.

Milan-Torino, il secondo tempo

Nella ripresa, il Milan torna in campo con gli stessi effettivi della prima frazione. Qualche barlume di risveglio finalmente si inizia a intravedere quando Hernandez e Giroud entrano in partita.

Al 53′, l’assist dell’attaccante francese imbecca Leao solo davanti a Milinkovic Savic. Il tiro del portoghese si infrange però sul portiere in uscita. Due minuti dopo, l’estremo difensore granata è ancora decisivo nel respingere, in due tempi, il tiro da posizione defilata dello stesso Giroud che si ferma poco prima della linea.

La partita si accende e anche il Torino torna a rendersi pericoloso con una conclusione di Sanabria che sfiora il palo. L’inerzia del match però è dalla parte dei rossoneri che, al 61′, sbloccano il punteggio con il provvidenziale colpo di testa di Giroud su assist di Hernandez.

Una liberazione il gol dell’attaccante che esulta baciando la maglia e chiamando a raccolta i compagni. Il vantaggio dà maggiore sicurezza al Milan che sfiora il raddoppio in contropiede con Hernandez, il quale manca il bersaglio di prima intenzione su assist di Leao, solo davanti a Milinkovic .

Nel finale, Pioli manda in campo Origi, Pobega e Calabria. Il Toro ci prova ma Tatarusanu non corre pericoli. Dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio dell’arbitro suggella l’1-0 per il Milan. Tre punti che sono ossigeno puro per i rossoneri, provvisoriamente terzi in classifica in attesa di Lecce-Roma e Lazio-Atalanta, entrambe in programma sabato sera.