Il Tottenham perde un altro titolare: infortunio grave, salta il Milan

Il Tottenham, futuro rivale del Milan in Champions League, perde un altro pezzo importante. Infortunio grave per un calciatore che si opererà proprio oggi.

Il Milan questa sera sfiderà in casa il Torino. Gara fondamentale per cercare di uscire dalla crisi di risultati e di prestazioni che sta letteralmente azzerando la stagione dei rossoneri.

La squadra guidata da Stefano Pioli però ha in testa già il big match di Champions League, appuntamento importante anche per salvare la stagione. Ovvero la doppia sfida contro il Tottenham.

L’andata degli ottavi di finale si giocherà martedì 14 febbraio prossimo a San Siro, motivo per il quale il Milan ha anticipato l’impegno di campionato a questa sera. Se i rossoneri non se la passano bene, anche gli Spurs contano qualche problemino di troppo.

Tottenham altro k.o. grave: fuori anche Bissouma

Infatti gli inglesi, nonostante la vittoria importante sul Manchester City di domenica scorsa, non se la vedono bene dal punto di vista degli infortuni.

Già nei giorni scorsi una lesione muscolare ha fermato Hugo Lloris, capitano e portiere titolare del Tottenham. Il francese starà fuori almeno per circa due mesi e dunque salterà sicuramente la doppia sfida al Milan.

Ma nelle ultime ore in casa londinese è giunta un’altra pessima notizia. A dare forfait sarà anche Yves Bissouma, centrocampista di spessore e quantità di origine maliana. Problemi molto seri alla caviglia per il classe ’96, acquistato in estate dal Brighton.

Come comunicato dal Tottenham, Bissouma sarà operato quest’oggi alla caviglia per un infortunio da stress. Tale intervento lo terrà sicuramente ai box per diverse settimane, facendogli di fatto saltare le gare contro il Milan degli ottavi di Champions.

Quello di Bissouma è certamente un infortunio meno complicato da rimpiazzare rispetto a quello di Lloris, ma Antonio Conte non sarà certamente contento di dover fare a meno del forte mediano africano, un elemento di quantità che lui stesso ha richiesto a gran voce la scorsa estate.

Come si presenterà il Tottenham a San Siro

Il Tottenham giocherà domani in Premier League contro il Leicester prima di volare a Milano, per il tanto atteso match d’andata degli ottavi di Champions League.

Conte, che è tornato in panchina dopo l’intervento subito alla cistifellea, dovrà fare a meno di Lloris e Bissouma come detto, ma ha ritrovato ormai Richarlison, che contro il City si è rivisto in panchina.

Contro il Milan ci si aspetta un Tottenham versione ormai classica: il 3-4-3 di Conte guidato dal tridente offensivo Son-Kane-Kulusevski. In porta ci sarà il secondo portiere Forster mentre in mediana l’ex juventino Bentancur sicuro di una maglia da titolare visto il forfait di Bissouma.