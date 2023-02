L’agente bacchetta il Milan “Giroud out, pensi al futuro”

C’è chi non è convinto del fatto che il rinnovo di Giroud possa essere una buona cosa. Ecco il parere dell’agente ai microfoni di TvPlay

E’ stata una giornata intensa quella vissuta ieri a Casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara, come vi abbiamo raccontato, sono stati protagonisti di un lungo summit con l’entourage di Olivier Giroud.

Molti pensavano che sarebbe stato l’incontro giusto per la fumata bianca ma così non è stato. C’è ancora una piccola distanza da colmare per arrivare a dama. Serviranno dunque altri confronti per chiudere definitivamente la trattativa.

Giroud out

La sensazione che si stia tirando troppo la corda inizia, però, a diventare un’idea di molti. L’agente Fifa, Sabatino Durante, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su TVPlay, ad esempio, è poco convinto dal fatto che il rinnovo di Olivier Giroud sia giusto: “Quando un giocatore inizia ad avere 33/34 anni a meno che non sia la storia di quella squadra per me è out, soprattutto per un campionato che deve rilanciarsi. Tu non puoi avere Ibrahimovic, Giroud, che hanno chiaramente fatto la storia del calcio giocando ad alti livelli, ma devi anche pensare al futuro. Se tieni in spogliatoio Ibrahimovic, un giocatore di carisma, devi avere davanti gente che ti garantisca il futuro“.

Largo ai giovani

L’idea di Sabatino Durante – “Giroud è un giocatore che puoi sostituire, devi avere il coraggio di andare a cercare certi profili. Per esempio, c’è il centravanti del Brasile U20 che sta andando al Barcellona, ma su di lui poteva arrivarci tranquillamente un’italiana uno o due mesi fa. Noi continuiamo ad andare avanti con arance spremute, Giroud può garantirti una decina di partite l’anno, è lo stesso errore che ha fatto l’Inter con Lukaku“.

“Che senso ha avuto riportarlo quando hai Dzeko che ti garantisce lo stesso numero di partite per andare a prendere un giocatore uguale? – si chiede Durante – Dovevano prendere con gli stessi soldi Julian Alvarez, un giocatore simile a Lautaro Martinez, così dopo un anno potevi venderlo a peso d’oro per trovare un sostituto giovane al posto di Dzeko. Visto che siamo in difficoltà economica e un campionato di terzo livello dal punto di vista tecnico questo dovremmo fare, altrimenti diventiamo il mercato delle cariatidi come la Turchia o il Brasile di adesso, dove fanno il grande Flamengo che viene sbattuto fuori da una squadra araba”.

L’agente non ha dubbi su quanto sia giusto puntare sui giovani – “Mi stupisce poi il Milan, purtroppo l’acquisto di De Ketelaere non ha dato i risultati sperati. Vitor Roque sta andando al Barcellona, ma così come Vinicius Junior potevamo prenderlo noi o Rodrygo. Chiaramente l’ho proposto prima alle italiane, ma come capitò con altri giocatori. Non dirò però a chi l’ho proposto perché è segreto professionale, sono comunque agente FIFA. Il problema è che noi dovremmo cambiare un po’ tutto. Il discorso degli extracomunitari per esempio non ha senso, i campionati più importanti avevano chiusure abbastanza ampie, oggi l’Inghilterra per esempio ha aperto, ora i giovani più importanti vanno là, al Real Madrid o al Barcellona. Io capisco i ds, a prendere un giocatore di 19 anni che ti occupa magari anche lo slot da extracomunitario ci pensa mille volte. Noi dobbiamo totalmente cambiare il nostro modo di fare calcio. Bisogna cambiare tutto e torno a Giroud, facciamo il mercato dell’usato sicuro che magari è sicuro per un anno e poi è già da cambiare”.