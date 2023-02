Milan-Torino in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 22esima giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Il Milan non vince da sette partite e stasera proverà a sbloccarsi contro il Torino. La squadra di Ivan Juric ha sconfitto quella di Stefano Pioli nei due precedenti stagionali in Serie A e Coppa Italia, però i rossoneri vogliono tornare al successo prima di sfidare il Tottenham in Champions League.

Milan-Torino: la cronaca live della partita

6′ – Schuurs mura il tentativo di tiro di Leao.

3′ – Saelemaekers decisivo nell’anticipare Rodriguez in area del Milan. Lo svizzero poteva andare al tiro dopo l’assist di Gineitis.

2′ – Primo squillo rossonero, ottimo pallone scodellato da Diaz per l’inserimento in area di Theo Hernandez, che da posizione defilata calcia male e non inquadra la porta.

1′ – Partiti a San Siro!

Alle 20:45 l’arbitro Ayroldi fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali a San Siro

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Thiaw, Kjær, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimovic, Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Gineitis, Adopo, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello; Aina, Bayeye, Gravillon, Vojvoda; Ilic, Linetty, Vieira; Karamoh, Radonjic, Seck. All.: Juric.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.