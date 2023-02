Milan-Torino, Juric fa esordire un giovanissimo a San Siro

Il tecnico dei granata non ci pensa due volte e lancia il 18enne da titolare contro i campioni d’Italia a San Siro

Fra pochissimo ci sarà il fischio d’inizio di Milan-Torino, gara valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A. La sfida in programma alle 20.25 a San Siro ha un’importanza cruciale per i rossoneri, che devono assolutamente uscire dalla crisi.

Il Diavolo è reduce da quattro sconfitte di fila e non ha più alibi ora, contro i granata serve a tutti i costi una vittoria per tornare a muovere la classifica e per riacquisire alcune delle tante certezze perse in questo ultimo mese. Stefano Pioli continua sulla strada della difesa a tre, anche se nel derby non ha dato i frutti sperati. Nel terzetto arretrato c’è Thiaw, mentre in avanti torna Rafa Leao dal primo minuto.

Le vere sorprese però riguardano l’undici titolari presentato da Ivan Juric. Sono uscite infatti da poco le formazioni ufficiali per il match e l’allenatore croato a deciso di stravolgere tutto. La mediana è totalmente inedita, anche a causa della cessione di Lukic e dell’infortunio di Samuele Ricci. In mezzo al campo, davanti alla difesa, c’è Adopo che ha già colpito i rossoneri in Coppa Italia, ma soprattutto c’è il giovanissimo Gvidas Gineitis.

Gineitis, esordio da titolare in Serie a con il Milan

In tanti sono rimasti sorpresi da leggere il suo nome nell’undici titolare del Toro per questa sera. Il ragazzo, 18enne lituano, non ha ancora mai giocato in Serie A e stasera farà il suo esordio contro i campioni d’Italia.

Ma chi è questo Gineitis? Si tratta di un giocatore della Primavera del Torino che ha convinto Juric, che da tempo se lo porta in panchina con la Prima squadra, e oggi gli concede un esordio da urlo. Il classe 2004 già a 16 anni aveva collezionato 28 presenze nella seconda divisione lituana con l’Atmosfera, facendosi notare dallo scouting della Spal che lo ha portato in Italia.

Con i ferraresi ha giocato nell’Under 17 e nell’Under 19, prima di rientrare in un’operazione di mercato dello scorsa sessione invernale con il Torino. Alto 1.87, abbina fisicità e qualità, come dimostrano i 4 gol e 2 assist collezionati col la Primavera granata in questa stagione. Questi numeri hanno convinto la società a blindarlo con un contratto fino al 2025. Juric lo ha impiegato nelle amichevoli durante la sosta per il Mondiale e ora ha deciso di dargli questa grande chance