Milan-Torino, probabile formazione rossonera: Pioli ne cambia 4

Pioli è pronto a fare qualche cambiamento in vista di Milan-Torino: potrebbero essere quattro le novità di formazione rispetto al derby.

Il Milan è arrivato a sette partite senza vittorie con la sconfitta incassata contro l’Inter. Un trend pesantemente negativo e che nessuno poteva immaginare. Ma è il momento di reagire e invertire la rotta.

Adesso a San Siro arriva il Torino, una squadra spesso ostica da affrontare e che ha già dato dei dispiaceri ai rossoneri in questa stagione. Infatti, nei precedenti confronti in Serie A e in Coppa Italia le vittorie sono andate proprio ai granata.

Il Diavolo ha voglia di rialzarsi e spera di essere trascinato dal suo pubblico, che proverà a incitare a dovere dei giocatori che in queste settimane sono apparsi i lontani parenti di quelli che hanno vinto lo scorso Scudetto. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che è convocato ma che è appena rientrato e dunque ha pochissimi minuti nelle gambe, può aiutare a sua volta.

Milan-Torino, le probabili scelte di Pioli

Stefano Pioli contro il Torino utilizzerà ancora la difesa a tre, lo aveva già affermato dopo il KO nel derby. Ma stavolta il modulo potrebbe essere un 3-4-3 e non un 3-5-2. Stando a quanto riportato da Sky Sport, questa dovrebbe essere l’impostazione tattica.

In porta ci sarà sempre Ciprian Tatarusanu, mentre in difesa dovrebbe esserci la novità Malick Thiaw ad affiancare Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Mattia Gabbia verso la panchina, mentre Fikayo Tomori non è a disposizione e potrebbe tornare contro il Tottenham.

A centrocampo sulle fasce Alexis Saelemaekers a destra e Theo Hernandez a sinistra, con Sandro Tonali e Rade Krunic al centro. Esclusi Davide Calabria e Junior Messias rispetto al match perso contro l’Inter. In attacco possibile impiego di Brahim Diaz come esterno destro, con Rafael Leao a sinistra e Olivier Giroud centravanti. Lo spagnolo e il portoghese erano in panchina a inizio derby e hanno grande voglia di giocare.

MILAN-TORINO: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao.