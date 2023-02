Real Madrid, Ancelotti può cambiare panchina: fissato un incontro

Ancelotti via dal Real Madrid a fine stagione? È una possibilità e trapela anche quella che potrebbe essere la prossima destinazione dell’ex Milan.

Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio e se si dovesse ritirare domani, nessuno potrebbe dirgli nulla. Sul campo si è guadagnato trofei, stima e rispetto durante la sua carriera.

In questo momento è alla guida del Real Madrid, con il quale nella passata stagione ha vinto sia Liga sia Champions League. È diventato il primo tecnico a vincere il titolo nazionale nei cinque principali campionati europei e anche il primo a conquistare quattro Champions.

In questa stagione ha vinto la quarta Supercoppa Europea, nessuno come lui. Adesso è in Marocco con i blancos per conquistare pure il Mondiale per Club. Dopo aver eliminato gli egiziani dell’Al Ahly in semifinale, adesso nella finalissima affronterà i sauditi dell’Al Hilal. Sulla carta non c’è partita, però non bisogna mai sottovalutare nessun avversario.

Ancelotti, via dal Real Madrid per diventare CT: l’indiscrezione

Ancelotti ha un contratto con il Real Madrid che scade a giugno 2024, ma non è escluso che l’addio maturi prima. Nella Liga la squadra si trova a -8 dal Barcellona, che in Arabia Saudita si era anche aggiudicato la Supercoppa Spagnola sconfiggendo i blancos 3-1. Vincere il Mondiale per Club è importante per mettere un po’ a tacere le voci su un eventuale esonero.

L’allenatore emiliano conta di vincere in Marocco e poi sia di recuperare punti in campionato sia di andare avanti in Champions League. A un certo punto ci sarà l’inevitabile confronto con il presidente Florentino Perez per decidere se andare avanti insieme oppure separarsi.

Intanto dal Brasile, precisamente da O Globo, è arrivata un’indiscrezione interessante. Il Brasile vorrebbe Ancelotti per il ruolo di commissario tecnico. Dopo l’esonero di Tite, in seguito all’eliminazione al Mondiale, non è stato ancora scelto il nuovo selezionatore. È probabile che nelle prossime partite la Selecao venga affidata a Ramon Menezes dell’Under 21.

Carletto alla guida del Brasile?

O Globo fa sapere che Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, avrebbe in programma un incontro con Perez per discutere della possibilità di liberare Ancelotti dall’attuale contratto. La Federazione brasiliana sembra voler fare sul serio per assicurarsi l’allenatore italiano.

Carletto nel Real Madrid allena già giocatori brasiliani come Militao, Vinicius jr e Rodrygo. Potrebbe essere l’uomo giusto per rilanciare la Selecao, anche se in Brasile non tutti sono convinti di affidare la panchina a un commissario tecnico straniero. Vedremo se Ancelotti sarà il primo nella storia della nazionale verdeoro.