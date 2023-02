Sky – Ibrahimovic subito decisivo: cosa è successo in allenamento

Sky Sport fornisce le ultime importanti novità direttamente da Milanello. News sulla formazione, ma anche su Zlatan Ibrahimovic…

Poche ore e il Milan tornerà in campo per sfidare il Torino di Ivan Juric. Non una gara semplice, per diversi motivi. Innanzitutto la portata dell’avversario, che nelle ultime due stagioni ha dimostrato di poter competere anche con le più grandi. Non a caso, quest’anno, i granata hanno rappresentato una bestia nera per il Milan. Due gare giocate contro, l’andata di campionato e l’ottavo di Coppa Italia. Due sfide, due vittorie per il Torino!

Ma non soltanto. La gara di stasera è ostica e rappresenta un vero banco di prova per i rossoneri, chiamati ad uscire dal tremendo periodo di crisi che stanno vivendo. Solo sconfitte nelle ultime quattro partite per la squadra di Stefano Pioli, apparsa scialba, priva di motivazioni, frustrata. Il Milan pare aver perso il suo gioco e le sue caratteristiche. Stasera, a San Siro, ci sarà da tirare fuori l’anima per dimostrare che il Diavolo non è morto.

Stefano Pioli ha avuto cinque giorni per preparare l’importante sfida, dopo la sconfitta nel derby contro l‘Inter. Inutile dire che le aspettative sono altissime. Il mister rossonero potrà contare su un “nuovo” elemento, che potrebbe rivelarsi decisivo nella ripresa della squadra.

Milan, finalmente Ibrahimovic

La sorpresa della settimana è stata il rientro in gruppo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo ben sette mesi lontano dal campo, è pronto a tornare. Non bisogna ovviamente aspettarsi chissà cosa dall’attaccante, che a 41 anni e reduce da un intervento delicato al ginocchio necessita di un rientro graduale e attento. Per questa restante parte di stagione non ci si aspettano più di 15-20 minuti in campo per Zlatan. Lecito! Ma è innegabile che potrà dare una mano enorme alla squadra e a Pioli stesso, che nell’ultimo periodo sembra aver perso la rotta.

D’altronde, è dal suo arrivo che il Milan ha segnato una rinascita veloce. In questo periodo negativo, chi meglio di lui può dare la giusta scossa? E le prime indiscrezioni in tal senso ci arrivano da Sky Sport. Il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto sapere che da quando Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo, i ritmi nell’allenamento dei rossoneri sono aumentati. Chiaro segnale! Chissà se già stasera Ibra potrà avere qualche minuto a disposizione per rispolverarsi.

Ma è certo che già la sua presenza nello spogliatoio può dare tanto, tantissimo ai ragazzi rossoneri che hanno l’esigenza di ritrovarsi, singolarmente e in gruppo.

Le scelte di Stefano Pioli

Sempre a Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fornito novità sulle probabili scelte di Pioli per la gara di stasera. Le modifiche più importanti che dovrebbe attuate il mister riguardano innanzitutto il modulo. Pronto un 3-4-3, con il mantenimento di una difesa a tre uomini. Rispetto al derby, Pioli è pronto a schierare Thiaw al fianco di Kjaer e Tomori. E non Matteo Gabbia. Sulla fascia del centrocampo pronto Alexis Saelemaekers, al posto di Davide Calabria destinato al riposo.

Grande sorpresa in attacco. Uno schieramento a tre, con Giroud al centro, Leao alla sua sinistra, e Brahim Diaz alla sua destra. Ennesima rivoluzione di mister Stefano Pioli? Aspettative altissime!