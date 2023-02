Brasile, in patria sicuri sul nuovo allenatore: l’ex Milan ha detto sì

Dal Brasile riferiscono che il tecnico avrebbe accettato la proposta dei verdeoro per un contratto di durata triennale

E’ ancora aperta la caccia al nuovo allenatore per la nazionale che ha vinto più Mondiali di tutte, ovvero il Brasile. Non è ancora stato fatto il nome di chi siederà sulla panchina della Selecao, eppure in patria sono certi del sì di un tecnico di primo livello.

La nazionale verdeoro ha deluso ancora una volta al Mondiale perché in Qatar veniva data per favorita ed è stata invece eliminata ai quarti di finale dalla Croazia, che si è imposta ai calci di rigore. Il tecnico Tite ha quindi chiuso la sua esperienza in panchina, che era iniziata nel 2016. Il selezionatore aveva commentato: “E’ doloroso ma sono i pace con me stesso. Il ciclo è finito, avevo già detto che avrei lasciato dopo il Qatar”.

Da quel momento è partita la ricerca del successore, con il popolo brasiliano che chiede a gran voce un grande nome per tornare a vincere i Mondiali, che mancano dal lontano 2002. Nei mesi scorsi sono stati fatti anche i nomi di Pep Guardiola e di José Mourinho, ma nelle ultime ore proprio dal Brasile sono convinti che il sì si arrivato da un altro grandissimo allenatore europeo.

ESPN Brasile rivela: “Ancelotti ha accettato l’incarico”

Stiamo parlando di Carlo Ancelotti. L’attuale tecnico del Real Madrid e ex tecnico del Milan avrebbe accettato la proposta della nazionale brasiliana, almeno secondo quanto riferito da ESPN Brasil.

La testata ne è sicura ma in realtà l’allenatore di Reggiolo non ha firmato ancora alcun preaccordo con la Selecao. Ciò nonostante egli avrebbe lanciato segnali positivi alla Federcalcio verdeoro e quindi la pista sarebbe molto più che concreta in questo senso. Sempre secondo quanto riporta ESPN Brasil, sul tavolo ci sarebbe una proposta per un contratto triennale e Ancelotti avrebbe già comunicato la notizia ai calciatori del Real Madrid.

🚨🚨| BREAKING: Carlo Ancelotti will become the new coach of Brazil NT. @ESPNBrasil pic.twitter.com/B3YyKo2BW0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 10, 2023

Ovviamente la notizia è stata appresa da tutti e la domanda al tecnico è stata inevitabilmente posta subito, nella conferenza stampa di vigilia alla finale del Mondiale per Club contro l’Al Hilal. Questa è stata la risposta del 63enne: “Non so nulla. La situazione è semplice: ho un contratto fino al 2024“. Queste potrebbero chiaramente essere anche delle dichiarazioni di circostanza, per cui ci sarà da seguire l’evoluzione della vicenda.

La risposta della CBF

Anche la Federcalcio brasiliana ha preso posizione ufficialmente, diramando un comunicato nel quale ha smentito che Ancelotti sarà il prossimo commissario tecnico.

La CBF ci ha tenuto a fare questa nota, anche perché Carletto ora è sotto contratto con il Real Madrid e le voci sul sui arrivo in panchina stavano diventando insistenti. Da capire, come già detto in precedenza, se tutte queste parole sono dette solo di facciata o se davvero non c’è nulla sotto. Lo scopriremo nelle prossime settimane.