Calciomercato Milan, sgarbo all’Inter: colpaccio a zero

Il Milan potrebbe soffiare all’Inter uno dei suoi obiettivi per il calciomercato estivo: Maldini e Massara ci stanno pensando seriamente.

La sessione estiva del mercato è ancora lontana, ma è già periodo di muoversi per i giocatori che vanno in scadenza di contratto. Ci sono alcune occasioni a parametro zero molto interessanti.

Uno che dovrebbe arrivare al Milan “gratis” è Marco Sportiello, portiere il cui accordo con l’Atalanta scade a fine giugno. Salvo sorprese, sarà lui il vice di Mike Maignan dalla prossima stagione. C’era stato un tentativo per anticipare il suo arrivo a gennaio, però il club bergamasco si è opposto fermamente.

I rapporti con il suo agente Giuseppe Riso sono ottimi e l’operazione dovrebbe concretizzarsi per l’estate. Nei piani rossoneri Sportiello dovrebbe prendere il posto di Ciprian Tatarusanu, a sua volta in scadenza e che sembra destinato a lasciare Milanello. Nelle settimane scorse era trapelato l’interessamento del Torino.

Calciomercato Milan, nuovo attaccante a zero?

Tra i nomi interessanti che possono essere tesserati a parametro zero c’è anche Marcus Thuram. Il 25enne attaccante francese non rinnoverà con il Borussia Moenchengladbach e sta valutando le diverse opzioni a sua disposizione.

La Gazzetta dello Sport scrive che Milan e Inter stanno seguendo con grande attenzione la situazione del figlio di Lilian, ex difensore di Parma e Juventus. Il Bayern Monaco sembra essersi un po’ defilato, avendo in Harry Kane del Tottenham e in Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte le prime scelte per rinforzare l’attacco. Inoltre, è possibile il rinnovo di Choupo-Moting.

Strada in discesa per le milanesi? No. Su Thuram c’è l’interesse di altre squadre importanti, a partire da Barcellona e Atletico Madrid. Da non scartare mai le squadre di Premier League, sempre pronte a offrire ricchi contratti. Il Chelsea, ad esempio, è una minaccia da non sottovalutare.

Thuram, l’Inter si era mossa per prima

L’Inter da tempo è in contatto con l’entourage di Thuram e aveva anche pensato di prendere il giocatore nel calciomercato di gennaio. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta non hanno avuto i soldi per comprare il cartellino e devono partecipare all’asta ora. Sul tavolo un’offerta da circa 5 milioni di euro netti annui più bonus.

Occhio al Milan, che non è soddisfatto di Divock Origi e che ha uno Zlatan Ibrahimovic verso i 42 anni. Inoltre, Olivier Giroud al momento non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno chiesto informazioni per l’attaccante francese. Uno sgarbo all’Inter non dispiacerebbe, ma devono esserci le giuste condizioni economiche.

La società rossonera ha una politica chiara per quanto riguarda gli stipendi e le commissioni agli agenti. Operazioni giudicate eccessivamente onerose non vengono fatte. Vedremo se il Milan riuscirà ad assicurarsi Thuram o se sarà un’altra squadra a portarselo a casa. Certamente il figlio d’arte farebbe comodo al reparto offensivo della squadra di Pioli.