I club più indebitati d’Europa: tre italiane in top 10 | La posizione del Milan

Svelata la classifica dei club che hanno maggiori debiti bancari in giro per l’Europa. Il Milan ha perso qualcosa rispetto allo scorso anno.

Il calcio internazionale non sta attraversando un momento idilliaco dal punto di vista economico e finanziario. Ancora pesano i residui della pandemia da Covid e la perdita di introiti per almeno un anno e mezzo a livello mondiale.

Non è un caso se nelle ultime ore si è tornati fortemente a parlare di Superlega, ovvero il progetto alternativo destinato ai club d’élite europei, con ricavi e benefici maggiori rispetto ai controlli serrati della Uefa.

Intanto il portale Calcioefinanza.it oggi ha fatto un resoconto su quelli che sono i reali debiti dei maggiori club europei di calcio, contati nell’ultimo anno solare, con i vari istituti di credito.

Milan 11° club in Europa per debiti verso le banche

In particolare tale analisi si rifà al report “The European Club Footballing Landscape”, un documento sull’analisi comparativa delle licenze per club Uefa che fornisce uno studio puntuale e dettagliato di come il calcio europeo per club sta emergendo dalla pandemia, documentando il più recente panorama finanziario, di competizioni e di giocatori in tutta Europa.

I debiti verso le banche a lungo termine sono aumentati del 22% o di 1.251 milioni di euro durante il 2022, poiché alcuni dei maggiori club hanno avuto accesso a finanziamenti bancari per ristrutturare il proprio debito. I debiti verso banche a breve termine si sono invece ridotti di 495 milioni di euro durante l’anno, il che significa che i debiti totali verso le banche sono aumentati del 9% e sono ora superiori del 51% rispetto alla fine del 2019.

Nella classifica di tale somme debitorie, il Milan occupa l’undicesimo posto in Europa. Con 71 milioni di euro di debiti verso gli istituti creditori, ma con 25 milioni in meno rispetto ai conti del 2019. Ciò sta a significare che la situazione finanziaria del Milan è maggiormente solida rispetto al pre-Covid.

In testa a questo ranking non troppo positivo c’è il Tottenham, che visti gli investimenti fatti, anche per la costruzione del nuovo stadio di proprietà, conta ben 1 miliardo di debiti bancari. Seguono le big di Spagna: masse debitorie enormi per Real Madrid e Barcellona.

La classifica dei club più indebitati con le banche