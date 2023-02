Da Theo Hernandez a Calabria: i commenti al post di Leao e la risposta alle voci (FOTO)

Il messaggio di Rafael Leao sui social dopo Milan-Torino di ieri sera ha scatenato l’ambiente rossonero. La reazione dei compagni è arrivata puntuale.

Il Milan ieri è tornato alla vittoria, 1-0 in casa contro il Torino. Un successo di misura che è giunto dopo un periodo assolutamente negativo, privo di risultati positivi e di prestazioni convincenti.

Il successo non è stato brillante e convincente, visto che la prova di ieri è risultata sofferta. Ma in un periodo così delicato ciò che contava era trovare i tre punti che mancavano dal 4 gennaio scorso.

Uno dei calciatori di maggior prestigio del Milan, Rafael Leao, è stato considerato in questo periodo tra i meno brillanti e più sofferenti. Il numero 17 si è sfogato con un post su Instagram che ha già fatto il giro del web, in cui ha parlato di spirito di gruppo intatto e ha allontanato dunque le critiche e polemiche presunte.

La reazione dei compagni al post di Leao

Le dichiarazioni social di Leao puntavano soprattutto il dito contro coloro che hanno parlato in queste settimane di un Milan spaccato, di uno spogliatoio tutt’altro che compatto, di una squadra sfaldata dopo i primi risultati negativi.

Proprio a cancellare tali indiscrezioni negative nello spogliatoio Milan, sono giunti immediati i commenti entusiastici dei compagni di Leao al post scritto da quest’ultimo.

In particolare Theo Hernandez ha commentato scrivendo la parola “Hermano“, ovvero fratello in spagnolo, denotando il feeling tra i due calciatori che, secondo alcune malelingue avrebbero discusso nei giorni scorsi dopo alcune prove opache comuni.

Successivamente anche Davide Calabria e Brahim Diaz hanno inviato un cuore sotto forma di emoji in direzione di Leao, come a condividere il pensiero schietto del proprio compagno di squadra.

Una unità di gruppo confermata su Instagram che non può che non far piacere ai tifosi del Milan, preoccupati nell’ultimo mese sia per le prestazioni irriconoscibili dei propri beniamini, sia per le voci riguardanti caos e spaccature interne.

Le parole di Leao, unite alla vittoria interna contro il Torino, possono finalmente riportare serenità all’ambiente. Ora per completare l’elemento di rinascita dei rossoneri servirebbe trovare anche l’accordo per il rinnovo del portoghese.