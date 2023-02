Gazzetta – Milan-Torino, pagelle: Giroud decisivo, Leao bocciato

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport dopo Milan-Torino: nella squadra di Pioli i migliori sono Giroud, Thiaw e Kalulu. Il peggiore è Leao.

Il Milan risorge a San Siro. Dopo sette partite senza vittorie e con tante delusioni, i campioni d’Italia hanno sconfitto il Torino per 1-0. Un successo fondamentale per morale e anche per la classifica.

La qualificazione alla prossima Champions League è di vitale importanza e ritrovare i 3 punti in campionato può aiutare la squadra a ripartire. Inoltre, martedì c’è il Tottenham da affrontare e arrivare a quell’impegno dopo aver vinto è sicuramente meglio.

Il primo tempo dei ragazzi di Stefano Pioli non è stato granché, mentre il secondo è andato decisamente meglio. Non abbiamo visto un Diavolo stellare, però è stato più squadra e poteva anche segnare almeno un gol in più, chiudendo il match. Comunque il trionfo è arrivato e questa è la cosa più importante. Un altro passo falso avrebbe avuto conseguenze pesantemente negative sulla testa dei giocatori.

Milan-Torino: i voti de La Gazzetta dello Sport

Oggi La Gazzetta dello Sport ha stilato le consuete pagelle e ha indicato in Olivier Giroud (voto 7) il migliore in campo del Milan. Suo il gol della vittoria e anche un assist che Rafael Leao non è riuscito a tradurre in rete. Proprio il portoghese (voto 5) è stato invece ritenuto il peggiore. Ha faticato contro avversarsi come Djidji e Adopo, a volte è stato un po’ “ciondolante e non ha saputo incidere.

Da 7 anche Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Il tedesco ha mostrato forza fisica, attenzione, aggressività quando serve e calma nella gestione del pallone. Anche per l’ex Lione una prestazione senza particolari sbavature, ha tenuto bene a bada Sanabria e si è fatto anche notare in fase offensiva con un grande assist di esterno per Theo Hernandez, che ha sprecato una grande chance.

Il francese prende 6,5, soprattutto per l’assist-gol regalato a Giroud. Si sono riviste alcune sue accelerazioni e appare in ripresa dopo una serie di prove decisamente scialbe. Non è ancora il vero Theo, però ha dato dei segnali contro il Torino. Stesso voto anche per Sandro Tonali, che ha corso tanto.

6 per Ciprian Tatarusanu, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Brahim Diaz, Matteo Gabbia e Charles De Ketelaere. Il belga è subentrato nel secondo tempo e ha mostrato buono spirito, pur non rendendosi di fatto molto pericoloso in fase offensiva. 5,5 per Simon Kjaer, che nel primo tempo stava per combinare un disastro quando è scivolato in area e ha regalato a Sanabria una ghiotta occasione da gol.