Il Tottenham perde ancora pezzi: un altro infortunio, Conte in emergenza

Allarme in casa Tottenham. Il reparto di centrocampo è adesso in apnea dopo l’ennesimo infortunio! In vista del Milan, Conte è costretto a qualche modifica!

Non si mette bene per Antonio Conte. L’allenatore italiano, rientrato da poco dalla riabilitazione dopo l’operazione alla cistifellea, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni importanti. Prima Hugo Lloris, il portierone francese assoluto titolare degli Spurs. Problema al ginocchio per l’estremo difensore, che sarà costretto lontano dal campo per diverse settimane. Salterà dunque la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Milan.

Ma non solo Lloris. In settimana, il Tottenham è rimasto orfano anche di Bissouma, il possente centrocampista che regge solitamente le redini del gioco di Conte. Tanta sfortuna dunque nello spogliatoio Spurs, che però non si è fermata qui. Già, perchè oggi è arrivata l’ennesima pesante tegola per Antonio Conte. Durante il match contro il Leicester di campionato, si è fatto parecchio male anche Rodrigo Bentancur.

L’ex Juventus, uno dei migliori in campo sino a quel momento per il Tottenham, si è accasciato a terra dopo che ha sentito girare il suo ginocchio. In lacrime, l’uruguaiano è stato sostituto e su di lui non ci sono affatto buone sensazioni. Ad oggi, sembra scontata la sua assenza contro il Milan in Champions League, ma bisognerà aspettare tutti gli esami del caso per comprendere le reali condizioni di Bentancur.

Con anche la sua assenza, Conte potrebbe presentarsi a San Siro con un centrocampo completamente in apnea. Non sono finite infatti le assenze nel reparto.

Tottenham, che guaio: a San Siro senza il danese

Anche Pierre-Emile Hojbjerg salterà con tutta certezza il match Milan-Tottenham di Champions League. Il centrocampista danese, infatti, è squalificato per l’andata degli ottavi di finale. Aveva ricevuto il cartellino giallo nell’ultima ai gironi contro il Marsiglia, ed essendo diffidato è andato incontro alla squalifica. Senza Bissouma, Bentancur e Hojbjerg si mette male per Antonio Conte, costretto in questo modo a schierare la giovanissima coppia composta dal senegalese Pepe Matar Sarr e dall’inglese Oliver Skipp.

E considerando anche l’importante assenza del portiere Hugo Lloris, c’è da escogitare la migliore formazione per far fronte alla squadra di Stefano Pioli.

Milan, le ultime sugli infortunati

Anche il Milan ha sofferto molto gli infortuni nell’ultimo periodo. Per fortuna, però, la situazione sembra stia rientrando a poco a poco. In vista del Tottenham a San Siro, gli osservati speciali sono Mike Maignan, Fikayo Tomori e Ismael Bennacer. Se le possibilità per il portiere francese sono minime, con lo stesso Paolo Maldini che ha dichiarato ci vorranno ancora dieci giorni per il rientro, diversa è la situazione per il difensore e il centrocampista.

Bennacer e Tomori hanno svolto oggi un lavoro personalizzato, ma corrono per il rientro in gruppo nella giornata di domani. Dovrebbero dunque riuscire ad essere disponibili per l’ottavo di finale contro gli Spurs a San Siro. Probabilmente non dal 1′ minuto. Staremo a vedere, ma le speranze non mancano. Recuperare due giocatori così importanti sarebbe fondamentale per Pioli.