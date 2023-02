Milan, De Ketelaere osservato speciale: è nell’agenda del Real Madrid

Dalla Spagna filtrano clamorose indiscrezioni su Charles De Ketelaere. Il belga sarebbe nel mirino del Real Madrid, ma…

Indubbiamente ci si aspettava di più da Charles De Ketelaere. Molto di più! Il belga, paragonato per classe e tecnica a Ricardo Kakà, è arrivato al Milan l’estate scorsa. 32 milioni di euro più bonus la cifra che ha sborsato il club rossonero per aggiudicarselo. L’affare col Club Brugge è stato un calvario, lo ricorderete bene! I tifosi erano in estasi dopo le mille peripezie fatte per chiudere il colpo. Eppure, una volta arrivato a Milanello non c’è stato l’impatto sperato.

Che sarà stato proprio il paragone con Kakà a caricare di mille responsabilità il talento belga? Sicuramente arrivare in un club come il Milan ad una certa età e da un certo paese non è facile per nessuno. Charles ha mostrato una delicatezza, e forse una fragilità, d’animo, imbarazzanti. Bisogna forgiare questo carattere per rendere al meglio! Chissà che con il ritorno in Ibrahimovic, De Ketelaere non possa avvertire la giusta scossa. D’altronde lo svedese ha aiutato i più giovani rossoneri a crescere e ad affermarsi. Pensiamo a Leao e Tonali!

Il Milan è intanto sicuro dell’investimento fatto, convinto che prima o dopo il talento di Charles venga fuori in tutto il suo splendore. Ma attenzione, perchè potrebbe presto arrivare una pretendente alla corte di Maldini a chiedere il giocatore. Il Real Madrid lo ha messo nel mirino.

De Ketelaere, il re del mercato dei blancos lo segue

Defensa Central, noto tabloid di sponda madridista, ha lanciato una clamorosa indiscrezione. Juni Calafat, componente indispensabile della società del Real Madrid, ha inserito il talento Charles De Ketelaere nella sua agenda. Vi starete chiedendo chi è costui. Parliamo di un professionista del mercato, lo stesso che ha portato nella capitale spagnola i migliori talenti brasiliani. Da Vinicius, a Militao a Rodrigo e tanti altri.

Uno scout, ma anche un negoziatore, che ha fatto la fortuna tecnica del Real dal 2014 ad oggi. Lo stesso, anche, che ha scovato Brahim Diaz dal Manchester City. Ebbene, Calafat, spiega la stessa fonte, segue Charles De Ketelaere ormai da diverso tempo, prima del suo approdo al Milan. Certo, si è ben accorto che le prestazioni del belga in rossonero sono state parecchio deludenti, ma è convinto che i suoi margini di miglioramento siano enormi.

Sta pensando a lui, soprattutto, per sopperire ad una eventuale partenza.

De Ketelaere per Asensio, Calafat ci pensa

Defensa Central spiega che il Real Madrid dovrà presto sopperire alla quasi certa partenza di Marco Asensio. Lo spagnolo, ancora oggi, non è in procinto di rinnovare il suo contratto. L’addio appare scontato, con Jorge Mendes che gli sta cercando una ricca sistemazione altrove. Forse non troppo lontano, dato che parecchie voci parlano di un Barcellona pronto ad accoglierlo a parametro zero.

Per questo, Charles De Ketelaere potrebbe essere uno dei profili candidati a prendere il posto del fantasista spagnolo. Defensa Central sottolinea che al momento non è un’opzione concreta, ma il nome del belga rimane all’ordine del giorno del Real Madrid e del suo re delle compravendite Juni Calafat.