Milan in Champions: Tottenham travolto dal Leicester

Il Tottenham di Conte perde malamente in casa del Leicester. Dopo i gravi infortuni, la sconfitta grava enormemente sul morale degli Spurs…

Giornataccia per il Tottenham di Antonio Conte! La squadra londinese ha infatti perso malamente in casa del Leicester. 4-1 il risultato finale, con anche un altro grave infortunio rimediato. Gli Spurs erano in realtà passati in vantaggio grazie al gol di Rodrigo Bentancur, il centrocampista ex Juventus ormai perno del gioco di Conte. 0-1 già al 14esimo minuto, ma la situazione è durata davvero poco.

Il Leicester ha infatti reagito in maniera straripante segnando un gol dopo l’altro agli avversari. A pareggiare i conti ci ha pensato Nampalys Mendy. Poi Maddison prima e Iheanacho dopo a segnare il 3-1. Si è andati con questo risultato negli spogliatoi. Il Tottenham ha provato a invertire la rotta nel corso del secondo tempo, ma il risultato non è cambiato affatto.

Gli sforzi sono stati infatti inutili, con Harvey Barnes a chiudere i giochi all’81’ minuto. Il centrocampista aveva in realtà segnato già al 70′, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Disfatta totale dunque per il Tottenham di Conte, che rimane al quinto posto di Premier League con però due partite in più rispetto al Newcastle quarto. A pesare sulla prestazione degli Spurs sicurante gli infortuni. La squadra era infatti orfana del portiere titolare Lloris e di Bissouma. E durante la gara è arrivata un’altra tegola per Conte.

Conte, ennesimo infortunio contro il Leicester

Come se non bastasse, Antonio Conte ha perso anche Rodrigo Bentancur durante la trasferta di oggi contro il Leicester. Il centrocampista uruguaiano ha subito un brutto trauma al ginocchio. E’ uscito in lacrime dal campo, quindi si prevede per lui qualcosa di serio. Conte ha inserito al suo posto il giovane senegalese Pepe Matar Sarr, uno che probabilmente ci sarà anche a San Siro contro il Milan martedì sera.

Già, perchè Bentancur si aggiunge all’infortunio di Bissouma e all’assenza per squalifica di Hojbjerg. Un centrocampo dunque in apnea in vista dell’ottavo di finale contro i rossoneri. Secondo fonti inglesi, se dovesse essere confermato il problema al ginocchio per Rodrigo Bentancur, Conte dovrebbe agire con i giovanissimi Sarr e Skipp al centro del campo a San Siro. Non è sicuramente il miglior periodo per il Tottenham, che proprio oggi aveva riabbracciato il suo allenatore.

Ricordiamo infatti che Conte era stato lontano dalla panchina per un’operazione alla cistifellea. Il suo ritorno per la squadra è sicuramente fondamentale, soprattutto in vista del Milan. L’allenatore italiano è uno che conosce molto bene San Siro, l’ambiente e anche i rossoneri. Da ex allenatore dell’Inter ha diverse armi in suo favore, come anche Stefano Pioli però, che conosce alcuni tratti distintivi del collega. Sarà una gara tutta da godere!