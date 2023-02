Milan, Leao si sfoga dopo la vittoria: “Cercano di macchiare la nostra immagine” (FOTO)

L’attaccante rossonero si sfoga sul proprio account Instagram e ribadisce il grande spirito di gruppo della squadra

Il Milan è finalmente tornato a vincere grazie al successo per 1-0 sul Torino di Juric e ha allontanato i fantasmi che si aggiravano da un mese a questa parte. La vittoria è stata davvero una fonte di ossigeno importante per i ragazzi di Stefano Pioli.

Dall’inizio del 2023 erano arrivate cinque sconfitte e due pareggi e nel giro di un mese la squadra aveva perso tantissime certezze. L’allenatore è arrivato anche a cambiare modulo pur di cercare di riconsegnare alla sua squadra l’equilibrio che aveva perso e stasera alla fine il cambio ha dato i suoi frutti. Per il momento quindi il Milan scaccia il momento di crisi, ma la risalita è ancora lunga.

In questo periodo non hanno aiutato di certo le tantissime critiche arrivate soprattutto dai media nei confronti della squadra e dei singoli. Sono circolate voci su presunti liti nello spogliatoi e su un ambiente negativo, e sono stati messi sotto accusa anche diversi calciatori per le loro prestazioni.

Leao risponde sui social alle critiche

Tra gli accusati c’è stato sicuramente Rafael Leao, al quale si imputava scarso impegno e di non valere tutti i soldi richiesti per il rinnovo del contratto con i rossoneri.

Il classe ’99 è stato definito anche irritante in campo nelle sue ultime uscite e questo non lo ha aiutato a giocare libero di mente, considerando anche che era appena rientrato dal Mondiale. Dopo esser partito dalla panchina per due volte, oggi il portoghese è tornato titolare e ha disputato una buona gara.

A fine match si è poi sfogato con un post su Instagram. Questo il contenuto della didascalia: “Incredibile come cercano di macchiare la nostra immagine quando abbiamo già dipinto un quadro così bello… Fortunatamente il nostro spirito di gruppo è più grande di tutte le critiche. Ovviamente il calcio è fatto di momenti buoni e cattivi che ci aiutano a crescere e a migliorare. Ringrazio i nostri tifosi che fino ad oggi non hanno smesso di sostenerci ovunque andiamo. Un grazie non basta. Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi”.