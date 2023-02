Milan, nuovo stadio a Rozzano: l’annuncio del sindaco

Si apre una seria e nuova opportunità per la costruzione dello stadio del Milan. Il club rossonero sta prendendo in considerazione l’ipotesi Rozzano.

Uno dei progetti su cui il Milan intende puntare fortemente in futuro è quello legato alla costruzione del nuovo stadio di proprietà. Ovvero l’impianto moderno ed avveniristico tanto voluto dai rossoneri.

Il progetto iniziale, ovvero la costruzione di un nuovo San Siro al posto dello storico Giuseppe Meazza, condiviso da Inter e Milan, al momento ha sempre meno certezze. Troppe le indecisioni e la confusione del Comune di Milano, tanto che il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto a prendere in considerazione altri piani.

Il piano B del Milan riguarda l’ipotesi Sesto San Giovanni, nell’area dell’ex Falck. Un’opzione concreta confermata anche dal sindaco Di Stefano. Ma di recente si è parlato anche di un piano C, ovvero un altro comune limitrofo pronto ad ospitare lo stadio del Milan.

Milan, lo stadio a Rozzano: c’è l’ok del sindaco Ferretti

Il Milan nel frattempo sonda dunque un altro piano. Ovvero costruire l’impianto di proprietà a Rozzano. Si tratta di un piccolo comune a sud di Milano, amministrato dal sindaco Gianni Ferretti.

Da pochi giorni è fuoriuscita l’indiscrezione sullo stadio rossonero a Rozzano. Ancora non arrivano conferme ufficiali in tal senso, ma Ferretti, interpellato da Il Giornale, ha aperto di fatto le porte al Milan.

“Io francamente della decisione di realizzare a Rozzano il nuovo stadio del Milan non ne so nulla, ho appreso la notizia dagli organi di stampa. Sono tifoso interista, ma se fossero fondate le notizie dell’interesse del Milan per la nostra area non ci sarebbe alcun problema, rappresenterebbe un’opportunità per la città intera”.

Rozzano tra l’altro fu una zona già battuta dall’Inter quasi venti anni fa per la costruzione di uno stadio di proprietà. L’allora presidente Massimo Moratti tentò un approccio con il Comune di 40 mila abitanti, valutando anche l’area adibita all’impianto. Ma poi non se ne fece nulla per motivi non ben conosciuti.

“L’unica area disponibile è quella del gruppo immobiliare Cabassi. Stiamo approvando la variante al PGT e se il Milan si presentasse potremmo inserire lo stadio nel nuovo piano regolatore” – ha ammesso il sindaco Ferretti, indicando la zona in prossimità del Forum di Assago come quella papabile per lo stadio Milan.