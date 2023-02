Il Milan ha giocato 3000 partite in Serie A | Vittorie, pareggi e sconfitte: il dato

Altro traguardo del Milan in Serie A: il club rossonero condivide su Twitter le statistiche delle 3000 partite giocate

Il Milan è tornato al successo battendo il Torino, ottenendo finalmente la prima vittoria del 2023 e ricevendo quindi un’iniezione di fiducia importante in vista del match di martedì sera contro il Tottenham per gli ottavi della Champions League.

I rossoneri si sono imposti sulla formazione di Ivan Juric per 1-0, grazie a una rete del solito Olivier Giroud, che con una delle sue incornate ha sbloccato l’incontro poco dopo l’ora di gioca. La rete numero 7 in campionato del francese è valsa di fatto i tre punti alla squadra di Stefano Pioli, che sale dunque a quota 41 riprendendosi momentaneamente un posto valido per l’ingresso alla prossima edizione della Champions.

Nel primo tempo i granata hanno messo in difficoltà il Diavolo con la loro aggressività e i rossoneri erano ancora un po’ bloccati mentalmente. Nella ripresa invece la squadra si è sbloccata e ha iniziato a creare occasioni importanti. La prima Giroud l’ha sbagliata da pochi passi, tirando addosso a Milinkovic Savic, ma alla seconda non ha fallito.

Milan in Serie A: le vittorie sono più del doppio delle sconfitte

In pochi sicuramente lo sapranno, ma questa vittoria ha anche un valore statistico importante. Con quella di ieri, infatti, il Milan è arrivato a giocare ben 3000 match partite in Serie A, e ovviamente le statistiche sono molto positive per il Diavolo.

A specificarle nel dettaglio ci ha pensato proprio il club rossonero sui social, con un post su Twitter, che porta tutti i dati dei rossoneri nel massimo campionato italiano, dal 1929 ad oggi. Le vittorie sono state 1456, i pareggi 879 e le sconfitte 663. Dati ovviamente più che positivi, con i successi che sono più del doppio dei ko.

📰 @OptaPaolo: AC Milan has played the 3000th match of its Serie A championship. 🟢 1458 W

🟡 879 D

🔴 663L pic.twitter.com/IL3QG29uIh — Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) February 11, 2023

I numeri di quest’anno hanno migliorato ulteriormente le statistiche complessive, perché al momento il bottino stagionale è di 12 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. I numeri complessivi migliorano ulteriormente se si considerano poi tutte le partite ufficiali giocate dal Milan nella storia, quindi anche in Coppa Italia e nelle coppe europee.