Calciomercato Milan, dall’Arsenal il nuovo bomber: i dettagli

Secondo accreditate fonti inglesi, il Milan ha messo nel mirino un attaccante di grande qualità per l’estate. Bisogna trattare con l’Arsenal…

Inevitabile pensare che il Milan abbia l’obbligo di rinforzarsi la prossima estate. Lo stiamo vedendo: manca qualcosa di importante alla rosa di Stefano Pioli. Il mercato estivo del 2022 non è stato assai probabilmente all’altezza. Alla squadra mancano dei tasselli, gli stessi che potrebbero renderla competitiva anche in Europa. Ad occhio e croce, al Milan manca un centrocampista, uno che per qualità e caratteristiche possa essere il terzo titolare dopo Tonali e Bennacer. Quello che era Kessie la scorsa stagione in soldoni!

Ma non soltanto. C’è la grande incognita dell’ala destra, con Alexis Saelemaekers e Junior Messias non perfettamente all’altezza del compito. Maldini e Massara hanno tentato l’acquisto di Nicolò Zaniolo, non andato però in porto. Ma il nome dell’italiano potrebbe tornare forte proprio a giugno. E poi il trequartista. E’ innegabile che Charles De Ketelaere al momento non abbia rispettato le aspettative. Bisognerà fare serie valutazioni tra qualche mese, se il belga non si sarà ancora risvegliato, con anche il futuro di Brahim Diaz tutto da decidere.

Grande nota dolente l’attacco. Il Milan conta in rosa quattro attaccanti, due ormai parecchio “anziani”, due spesso alle prese con problemi fisici. Ibrahimovic e Giroud, inevitabile, non ne hanno ancora per molto. Soprattutto lo svedese. Rebic e Origi hanno invece inciso poco e niente nel corso di questa stagione. Quasi sempre infortunati. In estate servirà il gran colpo per l’attacco: un giocatore giovane ma che vanti grande fiuto del gol. Maldini e Massara sembra abbiano individuato il profilo ideale.

Milan, l’attaccante dall’Arsenal

Secondo il Daily Mail, il Milan ha messo nel mirino il giovane attaccante di proprietà dell’Arsenal. Si tratta di Folarin Balogun, centravanti di soli 21 anni attualmente in prestito al Reims. Balogun sta facendo faville in Ligue 1 in questa stagione, avendo segnato ben 14 reti. Più dei miti Kylian Mbappè e Leo Messi. E’ il capocannoniere del campionato francese, nonostante militi in un club di metà classifica. Il 21enne sta infatti facendo le fortuna del Reims, attirando nello stesso tempo l’attenzione di tutta Europa.

L’Arsenal, società che lo ha cresciuto sin dalle giovanili, sa bene di avere nelle mani un attaccante di assoluta prospettiva e sta per questo riflettendo cosa farne di lui già in estate. Il ritorno a Londra potrebbe non essere la scelta più fortunata, dato che Balogun finirebbe per fare il terzo nelle gerarchie dietro a Gabriel Jesus e Nketiah. E a quest’età si ha l’assoluta necessità di giocare con una certa continuità. La cessione a giugno, a due anni dalla scadenza del contratto, permetterebbe all’Arsenal di poter incassare una modica cifra. Si parla di circa 20 milioni di euro.

Balogun, Milan stregato: ma non manca la concorreza

Folarin Balogun è un centravanti puro, anche se conserva la prerogativa di sapersi muoversi sulla sinistra dell’attacco. Alto 1,78 è un attaccante che vanta velocità, grande tecnica, e grande forza esplosiva nelle gambe. Tutte caratteristiche, oltre ai gol segnati, che lo hanno posto al centro dell’attenzione. Non solo il Milan sul 21enne inglese nato a New York. Ci sono anche Marsiglia e Villareal sulle sue tracce per l’estate.



Il Milan potrebbe rappresentare la prima scelta del giocatore, ma la concreta possibilità d’acquisto dipende attualmente da diversi fattori. Sarà in primis l’Arsenal a decidere cosa fare del suo gioiellino dell’attacco.