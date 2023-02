ML – Milan, ancora personalizzato per Bennacer e Tomori: le ultime

Il difensore e il centrocampista hanno lavorato a parte anche oggi ma si valuta il rientro in gruppo già da domani

Dopo la vittoria ottenuto ieri contro il Torino grazie al gol di Giroud, il Milan è tornato subito al lavoro a Milanello per preparare la partita di martedì sera contro il Tottenham, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

La squadra di Stefano Pioli può finalmente allenarsi con un po’ più di serenità grazie ai 3 punti ritrovati in campionato, e adesso spera anche di recuperare qualche indisponibile in vista del match contro gli Spurs. Sicuramente il Diavolo non riuscirà ad avere a disposizione Mike Miagnan, per cui ci vuole ancora qualche giorno prima del rientro in gruppo.

Per il portiere si spera per la gara di ritorno del prossimo 8 marzo, magari con qualche partita già accumulata prima. Intanto ieri è tornato ad essere convocato Ibrahimovic. La presenza dello svedese darà sicuramente qualcosa in più ai rossoneri da qui in avanti, mentre lui continua a prepararsi per tornare in campo dopo tanti mesi.

Si valuta il rientro in gruppo per domani

Le notizie importanti riguardano al momento però Fikayo Tomori e Ismael Bennacer. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milanlive.it, i due calciatori oggi hanno svolto nuovamente un allenamento personalizzato.

Il difensore inglese aveva rimediato una lesione all’anca nel primo tempo della partita contro la Lazio all’Olimpico, mentre il centrocampista algerino era alle prese con un problema al bicipite femorale. Ci siamo con entrambi per il recupero e, anche se oggi i due hanno lavorato ancora a parte, domani potrebbero tornare in gruppo.

Si valuta infatti la possibilità di rimetterli subito a disposizione dell’allenatore da domani, perché sia Tomori che Benncaer dovrebbero essere tranquillamente pronti per la sfida contro gli Spurs di Antonio Conte. In questo modo potrebbero fare un paio di allenamenti con la squadra e Pioli può valutarli anche dal primo minuto per martedì.