Mr. Rain, sorpresa a Sanremo: arriva un regalo dal Milan (FOTO)

Il Milan ha omaggiato uno dei cantautori di Sanremo 2023 che sta avendo maggior successo sul palco dell’Ariston in questa settimana.

In questa settimana si sta svolgendo l’evento televisivo più atteso e celebre di tutto l’anno. Ovvero il Festival di Sanremo, la kermesse canora e musicale che ogni anno attira migliaia di telespettatori.

Tutta Italia si ferma a guardare Sanremo, che quest’anno porta ben 28 cantanti diversi in gara. Oggi è prevista la finalissima e c’è ancora grande bagarre ed incertezza su chi potrebbe trionfare.

Tra coloro che sono in corsa per la vittoria finale di Sanremo 2023 spicca un cantautore che sta raccogliendo ottimi consensi, per un pezzo molto delicato e ben eseguito. Tra l’altro si tratta anche di un tifoso milanista doc.

L’omaggio del Milan a Mr. Rain: arriva la story su Instagram

Ci riferiamo a Mr. Rain, rapper e cantautore di Desenzano del Garga. Sul palco dell’Ariston ha portato il brano Supereroi, sorprendendo tutti per la melodia delicata ed il testo intenso.

Non a caso nella classifica generale di Sanremo, Mr. Rain è attualmente al 4° posto, dunque in lizza per salire quantomeno sul podio e volendo anche vincere uno dei premi della critica o della giuria. Ieri invece, nella serata dei duetti, è stato il quinto cantante più votato grazie al brano “C’è qualcosa di grande” dei Lunapop riprodotto con l’amico Fasma.

Mr. Rain è un grande tifoso del Milan. Per omaggiarlo ed augurargli l’in bocca al lupo per la finalissima di Sanremo 2023, il Milan stesso ha inviato al cantante lombardo alcuni gadget regalo, riguardanti la sua passione rossonera.

Come testimoniato da Mr. Rain sul suo account Instagram, il 31enne rapper ha ricevuto una busta AC Milan con dentro cappellino, felpa e sciarpa con tanto di logo rossonero dedicato a Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, per intenderci la linguaccia stilizzata ripresa dal celebre album della band britannica. Ovviamente sono arrivati i ringraziamenti in diretta del rapper.

Chi è Mr. Rain, il cantante di Supereroi a Sanremo 2023

Per chi lo conoscesse poco, Mr. Rain è un cantante e rapper classe 1991. Il suo nome vero è Mattia Balardi e musicalmente è attivo ormai dal 2011. Provò la scalata tramite il talent show X Factor nel 2013, per poi abbandonare le selezioni e proseguire per conto proprio.

Nel 2015 ha pubblicato il suo primo album Memories, mentre oggi all’attivo ha già quattro pubblicazioni in studio. Quest’anno Amadeus, direttore artistico del Festival, ha puntato anche su di lui e il brano Supereroi per farlo gareggiare tra i big, alla prima partecipazione di Mr. Rain a Sanremo.