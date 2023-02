Bentancur, stagione finita: Tottenham in emergenza | Conta cambia modulo?

Piove sul bagnato in casa Tottenham! L’infortunio del giocatore si è rivelato più grave del previsto. Salterà entrambe le gare di Champions League contro il Milan…

Non se la sta passando bene Antonio Conte! L’ultimo periodo non è stato dei più fortunati. Prima il problema fisico personale, che lo ha portato all’operazione alla cistifellea, adesso i gravi infortuni che stanno decimando la sua rosa. Si è partiti con Hugo Lloris, portiere titolare della formazione degli Spurs. Grave infortunio al ginocchio per il francese, che sarà costretto fuori dal campo per un bel pò. Poi il problema al centrocampista Bissouma. Per lui infortunio alla caviglia. Ma quello che è successo ieri rappresenta la tegola più grande per Conte.

Si è infatti infortunato anche Rodrigo Bentancur. L’ex Juventus si è imbattuto in un brutto trauma al ginocchio durante la gara di campionato contro il Leicester persa per 4-1. Si è subito compreso che si trattasse di qualcosa di grave per il centrocampista, che ha lasciato in lacrime il campo tra l’apprensione generale. Oggi arrivano brutte conferme. La notizia si è prima diffusa in Uruguay, nazione di Bentancur: lesione del legamento crociato per Rodrigo.

Sono subito piovute conferme direttamente da Londra. Il centrocampista ex Juventus dice addio alla sua stagione. Starà fuori da un minimo di sei mesi ad un massimo di otto. Salterà dunque entrambe le gare di Champions League contro il Milan. Una perdita importantissima per Antonio Conte, che aveva ritrovato nell’uruguagio un titolare di grandissima fiducia. Sarà allarme a centrocampo dunque per l’allenatore ex Inter per la sfida a San Siro di martedì.

Conte, verso il Milan: centrocampo in apnea

Oltre a Rodrigo Bentancur, lo abbiamo detto, mancherà anche Bissouma ad Antonio Conte nella gara di Champions League contro il Milan. Almeno all’andata! Come accennato, il maliano si è imbattuto in un infortunio alla caviglia. E non soltanto! Sarà costretto a saltare la sfida anche Hojbjerg, l’altro centrocampista di fiducia di Conte. Il danese è infatti squalificato, dopo il cartellino giallo rimediato contro il Marsiglia ai gironi di Champions League. Era diffidato!

In soldoni, a Conte mancano i tre centrocampisti titolari. Sarà dunque costretto ad affidarsi ai giovanissimi Sarr e Skipp. Di seguito la probabile formazione del Tottenham in vista della gara contro il Milan. Le ultime direttamente dall’Inghilterra!

Tottenham, la probabile formazione: Conte cambia modulo

Secondo le ultime notizie dall’Inghilterra, Conte potrebbe cambiare modulo date le tante assenze per affrontare il Milan di Stefano Pioli. Sappiamo bene che il tecnico italiano è solito giocare con una difesa a tre, ma senza alcune pedine fondamentali potrebbe affidarsi ad un reparto difensivo a quattro uomini. Senza Lloris, ci sarà ovviamente Forster in porta. Per quanto concerne la difesa, ecco appunto una linea a quattro formata da Emerson Royal, Romero, Dier e Davies.

Centrocampo a due, con la coppia giovanissima e inedita formata da Skipp e Sarr. Potrebbe cambiare anche la trequarti, con un Harry Kane rivisitato a trequartista centrale e affiancato da Son a destra e Kulusevski a sinistra. Centravanti? Il brasiliano Richarlison. Queste scelte le consiglia il giornalista inglese di fede Spurs Ben Harris. Dunque, un 4-2-3-1, il modulo preferito di Stefano Pioli, che, al contrario, sta pensando di affrontare il Tottenham con uno schema completamente differente!