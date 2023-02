Un altro record per Giroud: nessuno come lui, la Serie A lo celebra (FOTO)

Il record di Olivier Giroud. L’attaccante del Milan ieri autore del gol vittoria contro il Torino è l’unico in Europa a detenere questo primato.

Il Milan deve ringraziare a gran voce Olivier Giroud. E’ servito un guizzo del suo centravanti di maggior spessore per avere la meglio del Torino.

Il club rossonero è tornato a vincere in campionato proprio grazie ad una prodezza del suo bomber francese. Un colpo di testa volante che ha risolto l’ennesima partita intricata e riportato di fatto entusiasmo e ottimismo in un ambiente alquanto preoccupato.

Giroud ieri ha realizzato la sua settima rete in campionato, attestandosi come miglior marcatore stagionale del Milan. Oltre ai 7 gol vanno contati anche i 4 assist vincenti, ciò vale a dire che è entrato direttamente in 11 reti messe a segno dalla sua squadra da inizio stagione.

Giroud da primato: l’over 35 più decisivo d’Europa

Oltre al gol vincente dunque Giroud si è confermato ieri sera un elemento centrale e fondamentale per gli schemi del Milan. Il numero 9 francese è un intoccabile per Stefano Pioli, anche se la concorrenza futura di Ibrahimovic potrebbe aiutarlo a rifiatare.

Il profilo Twitter ufficiale della Lega Serie A ha scovato un primato legato proprio alle prestazioni di Giroud. In pratica il milanista è il bomber over-35 più decisivo in Europa.

Giroud, dopo la rete di ieri, come detto è stato coinvolto già in 11 reti stagionali del Milan. Un record che lo fa diventare automaticamente il calciatore più anziano coinvolto in più di 10 gol in stagione nei cinque grandi campionati europei.

👊 𝓜𝓸𝓷𝓼𝓲𝓮𝓾𝓻 𝓞𝓵𝓲𝓿𝓲𝓮𝓻 🇫🇷@_OlivierGiroud_ è il più anziano giocatore che è stato coinvolto in più di 10 gol in stagione nei cinque grandi campionati europei 👀 pic.twitter.com/qSKjNs6Cqh — Lega Serie A (@SerieA) February 11, 2023

Un bel primato che sicuramente farà piacere al Milan, che in questo modo sa di avere in casa uno degli attaccanti più longevi e produttivi d’Europa. A questo punto è scontato che Paolo Maldini possa garantirgli un rinnovo di contratto annuale, blindando Olivier almeno fino al giugno 2024.