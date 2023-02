Franck Kessie torna in Italia: contatti avviati, sgarro al Milan

Il club nerazzurro prepara la strategia per provare a chiudere per un altro ex centrocampista rossonero

L’Inter ci ha preso gusto oramai e prepara il colpo per arrivare a un altro ex milanista. La società nerazzurra fece lo sgarbo al Diavolo un anno e mezzo fa andando a ingaggiare Hakan Calhanoglu, che aveva deciso di non rinnovare.

Il turco è passato quindi in modo diretto da una sponda all’altra di Milano, provocando la rabbia di tutti i i tifosi rossoneri. Adesso l’Inter sta pensando seriamente a un altro ex protagonista del Milan, anche se il passaggio ai cugini non sarebbe diretto. Il Biscione ci aveva provato in effetti a prenderlo subito dopo l’addio al Milan, ma non ci è riuscito.

Stiamo parlando ovviamente di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha salutato la squadra di Stefano Pioli in estate, anche lui liberandosi a parametro zero, proprio come accaduto l’estate precedente con Calhanoglu e Donnarumma. L’Inter era interessata al classe ’96, che ha invece scelto la Spagna, accasandosi al Barcellona.

Kessie aspetta l’Inter: il club studia l’operazione

La squadra nerazzurra però non ha mollato la presa e vuole provare a sfruttare il mancato inserimento del mediano nei meccanismi della formazione blaugrana, per provare a riportarlo immediatamente in Italia.

Un’ipotesi che era in piedi anche nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i contatti si sono ora attivati di nuovo, con il calciatore scontento per lo scarso minutaggio con i catalani e desideroso di cambiare aria. Sembra quindi che si siano i presupposti per una nuova avventura milanese per Kessie.

Il suo passaggio in nerazzurro, spiega la rosea, non sarebbe legato all’addio di Marcelo Brozovic. Inizialmente si era parlato di uno scambio con il croato tra Inter e Barcellona, ma ora si ipotizzano due operazioni staccate, che accontenterebbero tecnicamente le due squadre. L’Inter si muove con l’idea di un prestito con obbligo di riscatto, per consegnare ad Inzaghi i muscoli di cui la sua mediana necessita.

L’ivoriano ritroverebbe Calhanoglu

Kessie all’Inter sarebbe l’ennesimo modo per accendere un derby che negli ultimi anni è diventato sentissimo. Già ci si immagina il prossimo derby con il doppio ex. Soltanto due anni fa Kessie e Calhanoglu riportavano il Milan in Champions League, ora c’è il rischio di rivederli entrambi da avversari nella stracittadina, per una rivalità che cresce sempre di più, anche per questi motivi.