Calciomercato Milan, affari con il Lecce: giovani nel mirino

Doppio colpo per il Milan che guarda in casa Lecce. Ecco i calciatori che potrebbero interessare al Diavolo in vista della prossima stagione

Anche ieri il Lecce si è reso protagonista di un’importante partita. I salentini sono riusciti a fermare la Roma sul pareggio. Dopo essere passati in vantaggio hanno subito la rete di Dybala su rigore. Un 1 a 1 che ha permesso al Milan di guadagnare due punti sulla squadra di Jose Mourinho.

Il Lecce dopo 22 partite è ha 24 punti in classifica e la salvezza è sempre più vicina. Per i salentini sono state diverse le soddisfazioni stagionali. Oltre ad aver fermato la Roma, sono riusciti a strappare un pareggio anche al Milan, dopo essere stati in vantaggio per due gol. In campionato è arrivato, inoltre, la vittoria contro la Lazio e l’Atalanta e un altro 1 a 1 contro la capolista Napoli.

Risultati importanti ottenuti, con pochissimi soldi, grazie al super lavoro di mister Baroni che sta facendo crescere i tantissimi giovani scovati dal Direttore Generale dell’Area Tecnica, Pantaleo Corvino. Sono davvero tanti i giocatori che stanno facendo bene e che sono pronti a spiccare il volo. Nelle ultime settimane si sta parlando tanto soprattutto di Baschirotto, stopper bomber dei salentini, e Gonzalez. Il centrocampista è seguito dal Milan in vista della prossima stagione ma potrebbe non essere l’unico calciatore sul taccuino.

Doppio colpo

Al Diavolo, infatti, potrebbe interessare anche Antonino Gallo, terzino mancino classe 2000. Potrebbe essere lui il nuovo vice Theo Hernandez con la partenza di Ballo-Toure. Il contratto del palermitano scade il 30 giugno 2026.

Scade molto prima quello di Morten Hjulmand. Il danese sta mostrando grande personalità e appare davvero pronto per fare il salto in una big. Il classe 1999 di Kastrup, che anche contro la Roma ha fatto vedere quanto sia bravo a giocare come playmaker, ha un accordo con il Lecce fino al 30 giugno 2024. L’estate prossima potrebbe dunque essere quell’addio.

Lecce come Empoli

Un doppio affare dal Lecce potrebbe anche non entusiasmare i tifosi o gli esperti di calciomercato ma riporterebbe alla mente quanto fatto dal Milan qualche anno fa. Quando con un vero e proprio blitz, Paolo Maldini decise di mettere le mani su Rade Krunic, prima di fiondarsi su Ismaël Bennacer.

I due acquisti dell’Empoli col tempo hanno cancellato tutto lo scetticismo che c’era attorno a loro, diventando pedine fondamentali dello scacchiere di Stefano Pioli. L’algerino, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2027, a 4 milioni di euro netti a stagione, è un titolatissimo del Diavolo; il bosniaco uno a cui il tecnico di Parma non rinuncia mai. Krunic e Bennacer sono dunque la dimostrazione che pescare bene dalle cosiddette piccole è davvero possibile