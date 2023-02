ML – Milan, Bennacer e Tomori tornano in gruppo: la probabile formazione

Si avvicina il grande impegno del martedì sera di coppe tra Milan e Tottenham. La squadra di Stefano Pioli proverà a recuperare alcuni calciatori importanti.

La vittoria di venerdì sera contro il Torino ha una valenza doppia per il Milan. Non solo i rossoneri sono tornati a fare tre punti in campionato, comodi per morale e classifica, ma è anche stata fondamentale per altro.

Ovvero preparare al meglio il match di Champions League tanto atteso, l’andata degli ottavi di finale contro il Tottenham. La sfida si giocherà a San Siro martedì sera e rappresenta un impegno da non fallire.

Stefano Pioli in queste ore sta valutando la formazione titolare in vista di quella partita. Molto dipenderà da alcuni rientri in gruppo che potranno essere utili e fondamentali per sfidare al meglio delle proprie possibilità gli Spurs.

La formazione del Milan anti-Tottenham: confermata la difesa a tre

Le ultime news secondo Sky Sport parlano di idee tatticamente piuttosto chiare per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan pare aver trovato una quadra per rendere la squadra meno esposta e più compatta, come visto nelle ultime partite.

Con ogni probabilità Pioli confermerà lo schieramento con la difesa a tre, quasi a giocare a specchio con il Tottenham di Antonio Conte che solitamente in Premier League si esprime con un 3-4-3 di partenza.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, tutto dipenderà dal recupero possibile di Fikayo Tomori e Ismael Bennacer. Il Milan spera di poterli lanciare da titolari, soprattutto l’algerino che sembra ormai rientrato dall’infortunio.

Nelle previsioni dell’emittente satellitare si parla dunque di una sorta di 3-4-2-1, modulo già visto venerdì contro il Torino. Tra i pali ancora Tatarusanu, mentre nella difesa a tre Tomori dovrebbe prendere il posto di Kjaer e giocare al fianco di Kalulu e Thiaw, neoentrato nella lista Uefa.

Calabria e Theo Hernandez saranno gli esterni a tutta fascia, mentre il rientrante Bennacer affiancherà Tonali in mediana. Sulla trequarti la novità potrebbe essere il tuttofare Krunic (preferito a Brahim Diaz), il quale con Rafa Leao agevolerà il lavoro offensivo di Giroud.

L’undici titolare del Milan: (3-4-2-1) Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Calabria, Tonali, Bennacer, T. Hernandez; Krunic, Leao; Giroud.

La formazione del Tottenham

A livello di infortuni non se la passa meglio il Tottenham. Antonio Conte, rientrato lui stesso dopo l’intervento alla cistifellea, dovrà fare sicuramente a meno a Milano di Lloris e Bissouma infortunati di lunga data. Inoltre ieri si è fermato Bentancur, che è a serio rischio per la gara di Champions.

Anche gli inglesi dovrebbero schierarsi con una sorta di 3-4-2-1 di partenza. I punti fermi sono in attaco: Son e Kulusevski a sostegno di Kane. In mediana possibile promozione per il giovane Skipp, mentre in difesa dovrebbe ritornare titolare l’ex atalantino Romero.

L’undici titolare del Tottenham: (3-4-2-1) Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.