Niente Milan-Atalanta: stagione finita

Brutta tegola per la squadra impegnata nella lotta per un posto in Champions League. L’esterno domani sarà costretto ad operarsi. Ecco cosa è successo

Si infiamma la lotta per la Champions League. Con il Napoli fuggito via e ormai irraggiungibile per tutti, le attenzioni saranno tutte per le squadre chiamate a conquistare gli altri tre posti che valgono la coppa europea più prestigiosa.

L’Inter è al secondo posto con 43 punti e una partita in meno. A due lunghezze troviamo ben tre club, Atalanta, Roma e Milan. Ieri è stata una giornata importante, con i giallorossi di Mourinho fermati a Lecce e i bergamaschi, che si sono imposti 2 a 0 contro la Lazio, che rimane a 39 punti. Saranno così queste cinque squadre a giocarsi la Champions League, a meno che alla Juventus non vengano restituiti i 15 punti di penalizzazione.

Atalanta protagonista

Nella lotta all’Europa più importante bisogna così fare i conti con l’Atalanta, che sembra tornata quella di un tempo. Lookman e Hojlund sono i nuovi trascinatori della squadra di Gasperini, desiderosa di sentire ancora una volta la musichetta della Champions League, dopo un anno fuori dalle coppe.

Avere solo il campionato non può che favorire proprio i nerazzurri, che domenica giocheranno contro il Lecce. La settimana successiva, il 26 febbraio, ci sarà la super sfida a San Siro tra il Milan e l’Atalanta.

Tegola nerazzurra

Per l’occasione gli uomini di Gasperini dovranno fare a meno di una pedina importante, vale a dire Hans Hateboer, che ieri è stato costretto a lasciare il campo al 63esimo per un brutto infortunio. Gasperini già dopo la partita – nel post gara – aveva compreso la gravità dello stop: “Stiamo aspettando di capire, darà una risonanza, ma le previsioni non sono buonissime. Speriamo di sbagliarci”.

Purtroppo le previsioni erano corrette: Hateboer nella tarda mattinata di oggi si è sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Domani l’esterno andrà sotto i ferri a Roma. Per lui la stagione è chiaramente finita.

Il comunicato ufficiale

Atalanta B.C. comunica che nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica da parte del Professore Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma.