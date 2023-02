Franck Kessie all’Inter, arriva l’annuncio dell’agente: tifosi spiazzati

L’entourage del calciatore sono usciti allo scoperto facendo chiarezza sulla posizione del loro assistito. Ecco cosa è successo

Non decolla la sua avventura in Spagna. Le voci di un suo ritorno in Italia, a Milano, si stanno facendo sempre più insistenti.

Stiamo chiaramente parlando di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano non è certo un titolare del Barcellona ma dopo tanti rumors è rimasto in Spagna. L’ex Milan non vuole darsi per vinto e sta provando a convincere Xavi a dargli più spazio. Stasera scopriremo se il tecnico del Barcellona gli consegnerà una maglia da titolare, come successo l’ultimo weekend nel 3 a 0 contro il Siviglia. Nelle partite precedenti aveva racimolato solo pochi minuti. In totale, in stagione, tra campione e coppe, sono 878. Numeri che certificano il fatto che Franck Kessie non sia una prima scelta di Xavi ma non è proprio ai margini del Barcellona

Rumors infiniti

A gennaio il nome dell’ex rossonero è stato accostato con insistenza all’Inter. Si è parlato di un suo possibile approdo in nerazzurro in prestito, poi è stato ipotizzato uno scambio con Marcelo Brozovic. Alla fine tutto è rimasto com’era ma il nome di Kessie continua ad animare il calciomercato.

Stamani il centrocampista era in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, “Kessie bussa all’Inter”. La rosa sostiene che tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra ci sarebbero stati nuovi contatti. Ci sarebbe la volontà di venirsi incontro in vista dell’estate, lavorando ad un trasferimento senza il coinvolgimento di Brozovic. Kessie, aggiunge il giornale, avrebbe contattato anche l’ex compagno e amico Hakan Calhanoglu per chiedere informazioni sulla squadra.

Smentite

Notizie, o presunte tali, che non sono però piaciute all’entourage di Kessie, che ha usato il proprio profilo Instagram per smentire tutto, catalogando le informazioni fornite, come fake news: “Il calciomercato è finito, ma si sentono ancora le fake news!!!” , si legge.

Non è la prima volta che gli agenti di Kessie usano i social per zittire le voci di calciomercato. E’ successo diverse volte durante il mese di gennaio. Sono state rispedite al mittente, così, anche i rumors, che avrebbero voluto l’ivoriano a Milano, con Brozovic a Barcellona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambition Group Sport Management (@ambitiongroupsportmanagement)

Chissà cosa succederà in estate, quando Kessie avrà certamente un quadro più completo della sua stagione. Appare scontato, però, che il Barcellona difficilmente deciderà di cedere il suo giocatore solamente in prestito. In passato Kessie è stato accostato non solo all’Inter: l’ex Atalanta sembrava poter essere un’idea anche per la Juventus, oltre che per diversi club inglesi, come Tottenham e Westh Ham.